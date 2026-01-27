Avanzan las obras de rehabilitación de la escalinata del Parque Blas Infante en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

La delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, en su visita a las obras de rehabilitación del acceso principal del Parque Blas Infante. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, continúa con las obras de rehabilitación del acceso principal del Parque Blas Infante, que permitirán recuperar su escalinata.

La delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha destacado durante una visita de seguimiento el compromiso de la Delegación "no solo con las plantaciones y la repoblación de la ciudad, sino también con la conservación y mantenimiento de los espacios, cuidando el patrimonio natural y garantizando la seguridad y el disfrute de los vecinos". Campos ha añadido que "durante las obras, el mural de azulejos está protegido para evitar cualquier daño".

El Parque Blas Infante de Alcalá cuenta con una azulejería que narra la historia de la localidad y está rodeado de ficus y otras especies autóctonas, como naranjos y jacarandas. Su área diáfana de albero se utiliza habitualmente para actividades culturales y como zona de esparcimiento para los vecinos. El parque dispone de varias entradas accesibles y una escalinata que salva la diferencia de cota con la calle Antón de Medellín.

La Delegación ha impulsado la recuperación del deteriorado acceso del Parque Blas Infante, realizando los trabajos para su rehabilitación. El proyecto se basa en estudios técnicos que alertaban sobre problemas estructurales en la escalera, incluida la estructura metálica con vigas oxidadas y pérdida de sección por filtraciones de agua, que también afectaban al almacén municipal situado bajo la escalinata. Tras la intervención, estos problemas quedarán solucionados.

Con un presupuesto de 165.383,69 euros, la obra incluye la reconstrucción de la escalera con hormigón armado, sustituyendo la estructura metálica; la impermeabilización completa de la zona; y la rehabilitación del almacén municipal, con ventilación forzada y renovación de la instalación eléctrica. Asimismo, se actuará en la gestión de aguas pluviales y parterres para garantizar la durabilidad de la intervención.