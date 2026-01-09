El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) destaca el avance en la rehabilitación del Centro Cívico Medina del Haro

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra , Ana Isabel Jiménez, acompañada de la delegada de Participación Ciudadana, Teresa García, y el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora visitan el Centro Cívico Medina de Haro - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha destacado que las obras de rehabilitación integral del Centro Cívico Medina de Haro, en el Distrito Este de la ciudad, "avanzan a buen ritmo".

La alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez, acompañada de la delegada de Participación Ciudadana, Teresa García, y el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, han visitado las obras que se encuentran al 70% de su ejecución, según una nota remitida por el Consistorio.

Por su parte, la primera edil ha explicado que este Centro Cívico es "el elemento central de un proyecto urbanístico para toda la zona". "Ya hemos cambiado la fisonomía y el funcionamiento de todo el barrio con la creación de una gran plaza abierta a toda la ciudad que se ha convertido en un lugar de convivencia, celebración de actividades y una verdadera ágora para todo este entorno, tan concurrido y que es uno de los centros de nuestra ciudad", ha destacado.

El proyecto está coofinanciado con el Plan de Recuperación de los Fondos Next Generation, con una subvención de 873.168,75 euros. Las obras que se llevan a cabo remodelarán por completo el edificio de manera que el centro constará de cinco aulas, espacio específico para equipos y trabajos informáticos, salas de usos múltiples, salas de reuniones, recepción, despachos, zona de aseos, almacenes y una zona de bar cafetería. Todo ello completamente accesible, incluido un ascensor para acceder a la planta superior que ahora no tiene el edificio.

El nuevo edificio se presenta como ejemplo en eficiencia y consumo energético con una reducción de más del 30% de energía primaria no renovable. Para ello se mejora la envolvente térmica (fachadas, carpintería exterior, cubierta, suelos, etc.) y las instalaciones térmicas (climatización), las de iluminación y se instalará una batería de paneles fotovoltaicos.

Asimismo, la alcaldesa ha enfatizado "que contar con una sociedad dinámica, ofrecer alternativas de ocio y de formación a nuestros vecinos y vecinas forman parte de los principios de nuestro gobierno y de nuestros objetivos". Igualmente, "es una de nuestras aspiraciones lograr lo que hemos denominado, la ciudad de los 15 minutos, es decir, una ciudad en la que cualquier ciudadano pueda encontrar los servicios y las dotaciones necesarias en ese intervalo de tiempo".

Para concluir, Jiménez ha resaltado que "estoy segura de que este edificio se llenará de vida y se convertirá en el eje de una zona de Alcalá con gran dinamismo comercial, social y residencia".