El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) firma un convenio con la Hermandad del Rocío para apoyar su peregrinación anual

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, firmando el convenio de colaboración con el hermano mayor de la Hdad. Del Rocío, Salvador Ramos. - AYTO. ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha firmado un convenio de colaboración con la Hermandad del Rocío de Alcalá en apoyo a sus actividades, especialmente la peregrinación anual de "amplio seguimiento en la ciudad".

En una nota remitida a los medios por el Consistorio, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha destacado que los romeros alcalareños "volverán a ser los mejores embajadores de la ciudad en una cita universal tan especial como la Romería del Rocío".

Junto a la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, el hermano mayor de la filial rociera del municipio, Salvador Ramos, acompañado de miembros de su junta, han materializado la rúbrica en el Ayuntamiento explicando los preparativos e ilusión para la peregrinación 2026 que partirá de la ciudad el lunes 18 de mayo con regreso el 27.

Jiménez ha destacado que "junto a las devociones religiosas y tradiciones que enriquecen la historia y el patrimonio de Alcalá, las hermandades realizan una inestimable labor de convivencia y cohesión social en la ciudad".

Como contexto, los inicios de la Hermandad se remontan al final de la década de los 70 cuando antiguos rocieros de Alcalá se unen con la ilusión e intención de crear la Hermandad del Rocío de Alcalá de Guadaíra. Definitivamente es aprobada por la Archidiócesis de Sevilla el 23 de noviembre de 1983, siendo presentada como filial de la de Almonte en la romería de 1984.

Desde entonces, se ha consolidado como "actor en la vida del municipio", destacando la "gran actividad" de su Coro Rociero, que participa en muchas de las actividades sociales, y el Pregón Rociero que anualmente se celebra en el Teatro Gutiérrez de Alba.

Desde la parroquia de San Agustín, son múltiples las actividades que realizan en favor no sólo de la feligresía, sino de toda Alcalá, desde sus iniciativas solidarias hacia los más vulnerables, a la participación y convivencia en colaboración con las entidades vecinales y otras agrupaciones.

Entre los eventos de proyección de la ciudad, el reciente concurso de Doma Vaquera, que atrajo profesionales del sector, además de exhibiciones, conciertos y pasarelas que ponían en valor el talento de Alcalá y propiciaban espacios de ocio para toda la familia.

Por su parte, la delegada de Fiestas Mayores ha explicado que, en cuanto al camino, la Hermandad del Rocío "ofrece una hermosa comitiva de alegría". Además, la edil ha reseñado el "cuidado y decoración" de la comitiva; además de la actuación del coro y el atavio de los romeros.