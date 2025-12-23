El Ayuntamiento de Algámitas (Sevilla) señala al PSOE por "desacreditar con noticias falsas" sobre la moción de censura

Archivo - Vista de Algámitas, con la fachada de su Consistorio a la izquierda. - AYTO.DE ALGÁMITAS - Archivo

ALGÁMITAS (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algámitas (Sevilla) ha defendido la legalidad de su gestión con respecto a la propuesta de moción de censura anunciada por el PSOE en la localidad a principios del mes de diciembre.

En un escrito remitido a Europa Press, el Consistorio ha indicado que "no había ningún problema" con las firmas de los concejalas proponentes de la moción, sino que "el problema está en el quórum reforzado". En este sentido ha hecho referencia al artículo 197.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).

"El artículo exige un quórum reforzado para la presentación de un escrito de moción, si los concejales proponentes han dejado de pertenecer por cualquier causa al grupo político al que se adscribieron al inicio de su mandato", ha afirmado.

En esta línea, el Ayuntamiento ha indicado que en julio y agosto 2023 tres de los cuatro concejales del PSOE de Algámitas fueron expulsados del partido por haber votado al único concejal del PP, y ahora alcalde, Francisco Jesús Mesa, en la sesión de investidura de junio.

El Consistorio ha señalado al secretario de organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, por tratar de "desacreditar con noticias falsas" al Alcalde y al Secretario-Interventor del Ayuntamiento. Asimismo, han anunciado que van "a reclamar en sede administrativa y en sede judicial", que Recio "acredite todas las circunstancias, acuerdos, decisiones y resoluciones referentes a la expulsión de los concejales del PSOE de Algámitas proponentes del escrito de moción, porque todas ellas condicionan el quórum de presentación".

"Ni el Alcalde ni el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Algámitas se saltan la legalidad, ni la letra ni el espíritu de la letra, en cambio es muy preocupante y decepcionante y totalmente injustificado constatar cómo miembros del PSOE, con responsabilidades en el partido y siendo cargos electos traicionan, no sólo la legalidad y el ordenamiento jurídico, sino los propios estatutos de su partido", ha afirmado el Consistorio.

El escrito hace referencia a las declaraciones de Recio remitidas el pasado 15 de diciembre en las que aseguraba que el Partido Popular "se estaba saltando la legalidad para tratar de bloquear e impedir la moción de censura en Algámitas".

En este caso, Recio mencionaba que el artículo 197 de la Ley Orgánica 7/1985 de Régimen Electoral General establece un mecanismo automático de convocatoria de pleno "en un plazo de 10 días hábiles desde la presentación del escrito de la moción de censura".

En paralelo, el Ayuntamiento ha señalado que con estas declaraciones "se quiere tapar el problema de gestión y financiación de los Consorcios participados mayoritariamente por la Diputación de Sevilla, el Consorcio de Aguas Sierra Sur y el de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur, en los que hay que ver qué agujero y de cuántos millones de euros es el agujero".