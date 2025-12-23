El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) pone en marcha una nueva edición del Campus Municipal de Navidad

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe pone en marcha una nueva edición del Campus Municipal de Navidad - DANIEL ZAMORA MARTÍN

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha puesto en marcha una nueva edición del Campus Municipal de Navidad, un recurso gratuito destinado a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante las vacaciones navideñas.

Según una nota remitida por el Consistorio, el programa se desarrolla del 22 de diciembre al 7 de enero y está pensado para dar respuesta a las necesidades de las familias en un periodo en el que muchas personas trabajadoras y autónomas asumen una mayor carga laboral.

El Campus de Navidad se celebrará de manera simultánea en dos instalaciones municipales, los complejos deportivos Cavaleri y Francisco León, situados al este y al oeste del municipio, con el objetivo de "ofrecer cercanía y facilitar el acceso al servicio en distintos puntos de la ciudad".

El campus acogerá a 50 niños de Mairena del Aljarafe, "ofreciéndoles un espacio seguro, cuidado y adaptado, con actividades educativas y de ocio". Se trata de la tercera edición de esta inciativa impulsada por el Consistorio en su estrategia de conciliación y corresponsabilidad.