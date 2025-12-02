El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) pide a la Junta "voluntad política" para la ampliación de Aerópolis

Archivo - El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, ha pedido a la Junta de Andalucía "voluntad política" para la ampliación de Aerópolis. Una decisión que ha enmarcado en el potencial para "situar a Sevilla, junto a Toulouse y Hamburgo, como grandes referencias del sector aeroespacial en Europa". "Si hay voluntad política, en un año podría estar en marcha la ampliación de Aerópolis", ha afirmado.

Según una nota remitida por el Consistorio, Aerópolis cuenta con 90 empresas, más de 5.000 empleos directos y una facturación anual superior a 1.200 millones de euros. En este sentido, Fernández ha asegurado que el parque está "colmatado y no dispone de suelo suficiente para atender nuevas implantaciones". Una situación que ha indicado está llevando a otros proyectos a "ubicarse en otros municipios por motivos puramente de disponibilidad física, pese a que su primera elección natural habría sido Aerópolis".

Declaraciones de Fernández en el Congreso de las Nuevas Industrias del Sur de Europa que tiene lugar esta semana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes). El alcalde ha subrayado la importancia de la muestra como ejemplo de Sevilla como "una potencia en materia industrial".

También se ha referido a la industria del metal, después de que la Diputación de Sevilla y la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) tras el último 'Estudio sectorial sobre la industria del metal de la provincia de Sevilla'. En este estudio, se destacaba la "relevancia estratégica" del sector de la industria del metal, representado en la provincia por más de 7.200 empresas y 88.000 trabajadores y que genera más de 7.400 millones de euros de cifra de negocio a nivel andaluz.

"Lo público debe aportar certezas para que el privado arriesgue y ponga encima de la mesa proyectos, porque solo podremos repartir riqueza si antes somos capaces de generarla", ha concluido.