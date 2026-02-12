El Ayuntamiento de San Juan (Sevilla) y Urbaser firman un contrato para alcanzar "una limpieza de excelencia"

La alcaldesa de San Juan y el responsable de Urbaser firman un contrato para la limpieza en vías públicas. - AYTO. DE SAN JUAN

La actual plantilla podrá subrogarse a la nueva empresa

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y Urbaser han firmado un contrato para alcanzar "una limpieza de excelencia". "Han sido dos años y medio de trabajo duro, difícil, limpio y competitivo, pero hemos conseguido sacar adelante este acuerdo: hoy es por fin una realidad el que ha sido uno de nuestros principales objetivos desde el principio".

Así lo ha expresado la alcaldesa, María Luis Moya, durante la firma del contrato de limpieza con los responsables de Urbaser. El contrato del servicio de limpieza viaria, de recogida, transporte de residuos sólidos urbanos y gestión del punto limpio, más la conservación y mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes "es ya una realidad", ha añadido la regidora en un comunicado.

De este modo, Urbaser será la empresa encargada de gestionar este servicio durante los próximos díez años. El contrato se ha firmado por un total de 38,6 millones millones de euros y durante el próximo mes se realizará la "transición" entre la actual empresa y Urbaser.

Este paso supondrá la subrogación la plantilla actual a Urbaser, por lo que, a pesar del cambio, los trabajadores tienen garantizado el mantenimiento de su empleo si así lo desean. En este sentido, el Gobierno local destaca que el contrato "permite, además, el reconocimiento de la antigüedad, y esto podría suponer un incremento salarial vinculado precisamente al complemento de antigüedad".

MEJORAS DEL NUEVO CONTRATO

Entre las mejoras que empezarán a verse paulatinamente en las calles de San Juan, destaca la eliminación de todos los contenedores soterrados, la mayoría de los cuales estaba ya en desuso. En este sentido, se van a renovar todos los contenedores incrementando en un 22% el volumen de recogida.

Asimismo, habrá 22 puntos de recogida de aceite usado y otros tanto para el textil y para las pilas. Se van a instalar 250 papeleras nuevas en las calles de la localidad. La recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) será diaria, como hasta ahora, y la de objetios voluminosos de lunes a sábado.

Además, se recogerán restos de poda cuatro días cada semana. En cuanto a la recogida de papel y cartón, se realizará en comercios, centros educativos, deportivos y administraciones públicas se realizará puerta a puerta.

Uno de los aspectos más importantes de la nueva organización se refiere a la prestación del servicio de limpieza viaria que estará dividido en tres áreas de trabajo en función de la densidad de población de cada zona. En las calles de mayor densidad se prestará servicio siete días a la semana, cinco en las de media densidad, y tres en las zonas de baja densidad de población.

La limpieza de los 'pipicán' será de lunes a viernes, todos los días. En cuanto a la jardinería, por primera vez, se incluye el mantenimiento del arbolado y los jardines de los colegios públicos e institutos de San Juan. Habrá una brigada de emergencia disponible 24 horas todos los días del año y por primera vez se va a redactar un Plan de Gestión de Residuos Municipal.