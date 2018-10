El Ayuntamiento de Sevilla abre este lunes el plazo para pedir plaza en talleres socioculturales de los distritos

Publicado 30/09/2018 14:17:48 CET

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Delegación de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, en coordinación con todos los distritos, abrirá este lunes el plazo para solicitar plaza en los cursos y talleres de distrito para el curso 2018-2019.

Se trata de "una apuesta sociocultural de enorme importancia para nuestros barrios, además de propiciar la convivencia vecinal, la formación, las relaciones intergeneracionales, y el envejecimiento activo", ha dicho la delegada del ramo, Adela Castaño, en un comunicado este domingo.

La edil ha destacado que, "como principal novedad este año, está la posibilidad de realizar la inscripción por Internet y también el pago de la matrícula, gracias a las mejoras acometidas por la Delegación de Modernización Digital para la página web del Ayuntamiento".

En concreto, el plazo de preinscripción se inicia este lunes en los distritos o a través de 'https://www.sevilla.org/TaldiWeb/NuevaPreinscripcion0.aspx', y concluirá el 11 de octubre.

Su sorteo se realizará el día 17 de octubre, el listado de admitidos se publicará el día 24, a las matriculaciones se procederá desde el 25 de ese mes y hasta el 2 de noviembre, y el comienzo de los talleres será a partir del 5 de noviembre.

En conjunto, se trata de más de 1.500 talleres socioculturales en los distritos, para un volumen superior a los 47.000 alumnos, que participarán en una amplia oferta de actividades culturales, lúdicas, deportivas o formativas, entre otras, según destaca el Ayuntamiento.

"Tanto la inscripción como el pago de la matrícula de los talleres por vez primera de manera telemática agilizará sin duda los procesos, y pretende, asimismo, facilitar el trámite para los interesados en los talleres", ha comentado Castaño, que ha precisado que "sigue la inscripción personal en la sedes de los distritos para quienes aún no estén familiarizados con las nuevas tecnologías, dado que participan muchísimas personas mayores".

EXENCIÓN DEL PAGO

Asimismo, la delegada municipal ha recordado que, un año más, que los mayores de 65 años y las personas con escasos recursos económicos quedarán exentos del pago de la matrícula, "ya de por sí bastante económica con un coste de solo 16,63 euros por alumno y taller".

Castaño también ha valorado el esfuerzo que, a su juicio, se viene haciendo desde el Área de Participación Ciudadana, en coordinación con todos los distritos, para mejorar cada año la oferta de cursos y talleres. El pago se podrá también por Internet.

REQUISITOS

En cuanto a los requisitos, pueden acceder a los talleres socioculturales todas las personas mayores de edad con domicilio habitual en el distrito en el que presenten sus solicitudes. La inscripción y posterior matrícula es obligatoria para todo el alumnado aunque esté exento de pago.

Los menores de edad tan sólo podrán inscribirse, en su caso, en los talleres específicamente diseñados para ellos, previa autorización del padre, madre o tutor legal en el formulario facilitado al efecto por el distrito.

El interesado podrá solicitar la inscripción en un máximo de tres talleres, aunque tendrá prioridad en el que aparezca en primer lugar en la solicitud. En el caso de que se encontrase cubierto el cupo de alumnos para dicha opción, tendrá derecho a matricularse en la segunda y tercera siempre que existan plazas vacantes.

ASIGNACIÓN DE PLAZAS

En aquellos talleres en los que el número de solicitudes supere las plazas ofertadas, la asignación de las plazas se efectuará mediante sorteo público, cuyo resultado se publicará en el tablón de anuncios del distrito correspondiente.

Para ello, una vez recibidas las inscripciones se asignará automáticamente un número a cada solicitud y se publicará el listado correspondiente antes del sorteo del número que designará el orden.

Para los talleres en los que el desarrollo de los mismos pueda realizarse en pareja, será necesario presentar conjuntamente la solicitud en el momento de la preinscripción, teniendo en cuenta, a efectos de orden en la lista, el número asignado a la solicitud que figure grapada en primer lugar.

La solicitud --una sola por alumno-- se presentará en el plazo y dependencias que se indiquen por el distrito en el que se imparta el taller. No obstante, las preinscripciones no dan derecho a participar en ningún taller solicitado hasta que no se formalice la matrícula y pago de la cuota, según precisa el Ayuntamiento. Las listas de admitidos y el plazo para la matriculación se expondrán en el tablón de anuncios del distrito correspondiente.

Dentro de dicho plazo deberá procederse a la formalización de la matrícula y a la acreditación del pago de la misma. No serán admitidas las matrículas realizadas fuera del plazo habilitado al efecto por el distrito.

Los pagos realizados fuera de plazo supondrán la baja en la plaza solicitada, que queda vacante para ser cubierta por la siguiente persona que se encuentre en la lista de espera. El distrito puede suspender los talleres cuya demanda no alcance la cifra mínima de usuarios fijada, que es un mínimo de 20 y un máximo de 30 alumnos por taller.

Toda la información está ya disponible en la dirección web 'www.sevilla.org/servicios/participacion-ciudadana/talleres-distritos' y en los apartados específicos de la web municipal para cada distrito.