El Ayuntamiento de Sevilla activa en Feria un dispositivo de protección animal centrado en el bienestar de los équidos

Archivo - Équidos en el Real de la Feria de Abril de Sevilla 2025. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que activará durante la Feria de Abril de 2026 un dispositivo específico de Protección Animal orientado a velar por el bienestar de los équidos que transitan por el recinto ferial, sus accesos y las zonas próximas.

Tal y como ha detallado el Consistorio hispalense en una nota, el servicio contará con atención veterinaria específica, seguimiento técnico de las incidencias que puedan afectar a los animales y un operativo propio para supervisar sus condiciones durante todos los días de celebración.

Por su parte, el delegado de Protección Animal, José Lugo, ha explicado que este dispositivo permitirá realizar un "seguimiento continuado" de los caballos que participan en la Feria, "con atención veterinaria en el recinto, supervisión técnica y medios específicos para intervenir ante cualquier incidencia que pueda afectar a su estado o a sus condiciones de bienestar".

En concreto, entre sus funciones, el dispositivo realizará inspecciones del estado clínico de los équidos para garantizar su bienestar. Estas labores serán desarrolladas por técnicos veterinarios, acompañados por agentes de la Policía Local, tanto en los accesos a la Feria como durante los paseos por el recinto ferial.

Además, según ha precisado la Administración local, el personal especializado prestará asistencia continuada a los animales, proporcionándoles agua y enfriando el asfalto para prevenir daños en los cascos, una medida "especialmente importante" en jornadas de altas temperaturas.

Asimismo, el operativo dispondrá de un punto de atención veterinaria en la zona de la Feria y de medios personales y materiales específicos para el desarrollo del servicio. El equipo previsto está integrado por personal técnico veterinario, personal de coordinación, conductores, laceros, desinfectores y personal de apoyo administrativo y logístico, con funciones que abarcan tanto la atención directa a los animales como la organización y seguimiento de las intervenciones.

Junto a esa labor asistencial y preventiva, el dispositivo desarrollará también tareas de evaluación técnica de las incidencias que se produzcan en materia de protección animal, incluida la valoración de posibles situaciones de maltrato, abandono o riesgo, así como la elaboración de actas e informes técnicos cuando resulte necesario.

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha concretado que el servicio asumirá la coordinación técnica del operativo de zoonosis en el ámbito de la Feria y el seguimiento diario de las actuaciones en contacto con el Cecop y el resto de servicios implicados.

El servicio estará operativo durante todos los días de la Feria, con cobertura adaptada a cada jornada y refuerzo en los periodos de mayor actividad en el recinto ferial y su entorno. En paralelo al dispositivo de Protección Animal, el operativo extraordinario del Servicio de Laboratorio Municipal para la Feria de Abril incluye también recursos técnicos y de laboratorio para atender posibles incidencias en materia de salud pública, como el análisis de aguas y alimentos y la realización de análisis clínicos vinculados a manipuladores de alimentos en los casos que requieran una actuación inaplazable.