El Ayuntamiento de Sevilla acuerda la próloga de los Umies hasta 2028 con una inversión de 16,2 millones de euros

El delegado de Servicios Sociales, José Luis García - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha acordado la prórroga del contrato de la Unidad Municipal de Intervención Social en Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies), garantizando la continuidad e interrupción cero de este recurso vital desde el 2 de noviembre de 2026 hasta el 2 de noviembre de 2028, con una inversión de 16,26 millones de euros.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, En primer lugar, se ha aprobado la prestación de este servicio especializado las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender cualquier situación de vulnerabilidad extrema, sinhogarismo o crisis social sobrevenida.

En este sentido, el delegado de Servicios Sociales, José Luis García, ha defendido que la ciudad "cuenta hoy con una red de protección social moderna, profesionalizada y preparada para responder de inmediato ante cualquier emergencia gracias al incremento de las inversiones en este ámbito".

Dentro de esta misma línea de atención directa, han aprobado también una ampliación presupuestaria de 57.673 euros para la convocatoria de ayudas económicas complementarias del ejercicio 2026 sobre una dotación inicial de 280.000 euros. Este incremento del 20,6 por ciento eleva el presupuesto total del programa hasta los 297.673 euros para 2026, una cifra que "permite seguir prestando a familias en riesgo de exclusión o necesidad urgente para cubrir gastos básicos de alimentación, suministros o vivienda".

ESPACIOS CONCILIA Y CANGUROS A DOMICILIO

Otro de los asuntos aprobados en esta Junta de Gobierno ha respondido a la licitación por más de 3,4 millones de euros de dos proyectos de Canguros a Domicilio, para apoyar profesionalmente en el propio hogar familiar para atender a menores en horarios no lectivos o ante imprevistos laborales, formativos o personales de los progenitores.

Por su parte, los Espacios Concilia, son centros de atención donde niños y adolescentes disponen de cuidados profesionales y proyectos de ocio educativo estructurado mientras sus padres trabajan.

De esos 3,4 millones de euros, 1.871.230 euros (IVA incluido) irán dirigidos a Espacios Concilia y 1.534.340 euros (IVA incluido) para Canguros a Domicilio.

Asimismo, el pliego aprobado ha contemplado una prórroga de un año adicional por lote, lo que elevará el valor estimado total del contrato hasta los 6.191.946 euros. "Cuidar a las familias es facilitar que los sevillanos puedan trabajar y desarrollar su proyecto de vida sin renunciar al cuidado de sus hijos", ha apuntado.

PRÁCTICAS TUTORIZADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y AUTISMO

La Junta de Gobierno ha suscrito la renovación de cuatro convenios de colaboración con las entidades referentes en la atención a la discapacidad en Sevilla Aspanri-Aspanri Down, Asperger-TEA Sevilla, Autismo Sevilla y la Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla.

Así, estos convenios permitirán que entre 24 y 30 jóvenes realicen prácticas formativas tutorizadas en dependencias y unidades administrativas del propio Ayuntamiento de Sevilla

Los convenios tendrán una duración de un año, con la posibilidad de prorrogase anualmente hasta un máximo de cuatro años adicionales --5 años de recorrido total--.

De igual manera, han aprobado la suscripción de un convenio nominativo con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, dotado con 40.000 euros, para el desarrollo del proyecto 'Sevilla Tierra de Diversidad', que reforzará la cohesión social, la convivencia intercultural y la prevención de la exclusión mediante actuaciones directas en los barrios de la ciudad.