El Ayuntamiento de Sevilla alcanza el 98% de la campaña de recogida de naranja amarga

Archivo - Operarios en una calle de Sevilla recogiendo naranjas amargas en una imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha situado en el 98% el avance de la campaña municipal de recogida de naranja amarga.

Desde el inicio del operativo se han retirado más de 4,5 millones de kilos de naranja y se ha actuado en más de 50.900 naranjos, de los aproximadamente 52.000 ejemplares existentes en la ciudad, según ha indicado el Consistorio en una nota.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha subrayado que la campaña comenzó en diciembre con una planificación anticipada que "permitió adelantar trabajos antes del periodo más intenso de caída del fruto".

"Tras un periodo complicado por casi tres semanas consecutivas de lluvias, hemos logrado recuperar el ritmo gracias a la implicación de los equipos y a la coordinación entre Parques y Jardines y Lipasam", ha señalado.

El Ayuntamiento ha asegurado que durante este fin de semana se terminará la campaña de recogida en los distritos pendientes: Sur, Nervión, La Palmera-Bellavista, Cerro-Amate y San Pablo-Santa Justa.

El desarrollo de la campaña se ha visto condicionada en su fase intermedia por el encadenamiento las últimas lluvias que según el Consistorio "redujeron de forma significativa los días hábiles de trabajo". La recogida de naranja amarga "no puede realizarse con normalidad durante la lluvia por motivos de seguridad y operatividad, ya que implica riesgos para los trabajadores y limita el uso de maquinaria especializada".

El Ayuntamiento ha indicado que "una vez superado el episodio meteorológico, el operativo municipal intensificó los trabajos en cada jornada de estabilidad, permitiendo recuperar progresivamente el diferencial acumulado". La diferencia puntual del 8,4% registrada durante el temporal respecto al ritmo de la campaña anterior ha quedado prácticamente neutralizada "gracias al refuerzo del dispositivo y a la optimización de los recursos disponibles".

"Cada jornada de buen tiempo se ha aprovechado al máximo. Los medios estaban preparados y los equipos han respondido con eficacia", ha destacado Rincón, quien ha añadido que "la ciudad puede comprobar que el servicio funciona y que, incluso en circunstancias adversas, somos capaces de cumplir".

El Ayuntamiento ha señalado que toda la naranja recogida "entra en circuitos de economía circular, se aprovecha el residuo y se transforma en un recurso útil en lugar de desecharlo". Se destina a distintos procesos de aprovechamiento, ya sea energético de forma experimental o mediante su transformación en otros productos a través de gestores autorizados.

El Consistorio ha mantenido durante toda la campaña un dispositivo integrado por 200 trabajadores de Parques y Jardines y el refuerzo de 100 efectivos de Lipasam, lo que ha permitido actuar de manera simultánea en todos los distritos y afrontar una de las campañas más exigentes de los últimos años.