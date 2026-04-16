El Ayuntamiento de Sevilla anula la autorización a Mareas Blancas para emitir su vídeo de sanidad en un centro cívico

Cartel del acto de emisión del vídeo 'Salud No Responde' de Mareas Blancas. - MAREAS

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anulado la autorización a Mareas Blancas para emitir, este jueves, el vídeo sobre la sanidad pública en Andalucía, denominado 'Salud No Responde', en el centro cívico Bellavista. Para ello, esgrime que la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sevilla, con fecha 7 de abril de 2026, ya declaró que la proyección del documental "vulnera lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Regimen Electoral General".

Así consta en una resolución de Alcaldía, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, consultada por Europa Press, en la que se deja sin efecto la autorización concedida por la Jefatura de Negociado del citado centro cívico, "solicitada por la entidad ciudadana Asociación de Vecinos 'La Unidad', denegando el uso de los espacios, al entender que la actividad vulnera lo previsto en la mencionada ley".

En este sentido, la Junta Electoral prohibió el martes de la pasada semana proyectar ese documental en una sede municipal de Mairena del Aljarafe tras un recurso presentado por el PP. Para el colectivo de Mareas Blancas, "el papel prohibitivo que desempeña el Ayuntamiento está fuera de lugar por cuanto no es competencia suya establecer las normativas electorales y su aplicación en la campaña electoral".

"De la misma manera --añaden fuentes del colectivo-- consideramos improcedente que se aplique una normativa de campaña electoral a una asociación de vecinos o a un movimiento social como las Mareas Blancas".

Se trata de vídeos "que llevan meses exponiéndose y que muestran la situación de deterioro de la sanidad pública andaluza, cuestión que al parecer molesta al Partido Popular".

La JEZ entiende que el contenido supone una crítica a la sanidad, "cuya gestión realiza un adversario político y vulnera el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante el período electoral", destaca la resolución del Consistorio hispalense.