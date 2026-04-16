El Ayuntamiento de Sevilla aprueba la ampliación de la protección de los entornos BIC a todo el Conjunto Histórico

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves de manera definitiva el documento que regula de forma específica los entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC) en aquellos sectores del Conjunto Histórico que aún no tenían estos entornos suficientemente regulados. Con esta medida, el Consistorio pasa a tener las competencias directas para autorizar obras y actuaciones en estos enclaves, tras la cesión por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía.

Según ha informado el Consistorio en una nota, esta adaptación del planeamiento afecta a un total de 79 entornos de BIC situados en sectores como San Gil-Alameda, San Lorenzo-San Vicente, Triana, El Porvenir o La Palmera, entre otros. El objetivo final es "unificar la normativa para proteger los bienes catalogados de elementos que puedan contaminar visualmente su percepción".

Se trata de un ejercicio de adaptación o complementación del planeamiento de protección aprobado de ciertos sectores del Centro Histórico, para unificar la normativa de protección en los entornos de BIC en todos los sectores del Conjunto Histórico, cuya finalidad "no es otra que proteger el Bien catalogado de las actuaciones que impidan o modifiquen su percepción, evitando aquellos elementos en su entorno que puedan contaminar visualmente su contemplación", ha apuntado la Administración local.

De hecho, las modificaciones introducidas en los distintos documentos van dirigidas únicamente a garantizar la protección patrimonial de los BIC, sin incidencia alguna sobre aspectos medioambientales ni sobre el cambio climático.

En total, el número de entornos de BIC situados dentro del Conjunto Histórico para los que se solicita esta delegación de competencias es de 79. Los sectores del Conjunto Histórico en concreto afectados, y que por consiguiente son objeto de esta modificación son: Sectores 1 'San Gil-alameda', 2 'San Luis', 3 'Santa Paula-Santa Lucía', 5 'San Bartolomé', 9 'San Lorenzo-San Vicente', 9.1. 'Los Humeros', 10 'Macarena', 12 'San Bernardo', 13 'Arenal', 13.2 'Plaza de Armas', 14 'Triana', 16 'San Julián-Cruz Roja', 17 'Trinidad', 18 'San Roque-La Florida', 21 'Prado de San Sebastián', 24 'El Porvenir', 25 'La Palmera', 27.2 'Histórico' y, 27.3 Puerto.

En la misma sesión plenaria, se ha dado luz verde a una modificación presupuestaria de 5.546.381,42 euros destinada a proyectos prioritarios dentro del Plan de Inversiones 2024-2027. Entre las actuaciones previstas se encuentran las obras de recuperación y rehabilitación del Ámbito 2 de Santa Clara, que corresponde a la zona del compás de entrada y los edificios adyacentes, para el que está previsto destinar 3,9 millones de euros.

El proyecto contempla la puesta en valor de la parte que constituye el acceso principal al Monasterio por la calle Santa Clara, y ahora también para la rehabilitada iglesia del antiguo convento, incluyendo además del pasaje de entrada hacia el compás y a éste mismo, la restauración de la portada del siglo XVII, de gran valor patrimonial.

En este ámbito se incluyen también los edificios adyacentes al propio compás, correspondientes a la antigua portería, la casa del capellán, los antiguos lavaderos y, las edificaciones adyacentes a la Puerta Reglar. La propuesta de intervención recoge la recuperación de todas estas estancias para convertirlas, respectivamente, en zona de control, tienda y zona de baños, cafetería y, sala de exposiciones.

Por otro lado, dentro de este suplemento de crédito, se destinarán 1,07 millones de euros a la construcción del Centro Cívico Tres Barrios-Amate, Este nuevo equipamiento se ubicará sobre una parcela municipal de 3.945 m2 en la calle Amperio esquina con la calle Electricidad, en el ámbito de la Fábrica de Contadores.

Contará con una superficie aproximada de 1.500 m2 construidos, dispondrá de salón de actos, con una capacidad para 140 personas, salas y aulas que permitan la organización y celebración de distintos tipos de talleres formativos, salas de estudio y lectura para los jóvenes, aseos, almacenes y espacios de organización y gestión del equipamiento. Se buscará la máxima flexibilidad en el diseño y la posibilidad de que el edificio pudiera ser ampliado en el futuro. Por último se destinarán 500.000 euros a la segunda fase de rehabilitación del Pabellón Real para su adecuación a uso expositivo y Centro de Estudios Aníbal González.