El Ayuntamiento de Sevilla aprueba la concesión de subvenciones por 290.000 euros a 32 equipos de alta competición

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz con representantes del deporte de alta competición sevillano. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deporte (IMD), ha llevado a cabo la aprobación definitiva de concesión de subvenciones a los equipos de alta competición de la ciudad, con un presupuesto total de 290.000 euros que se distribuirá entre los 32 equipos beneficiarios.

Según indica el Consistorio en una nota, de estos 32 equipos, 18 son femeninos y 14 masculinos, y pertenecen a 15 clubes deportivos de la ciudad de distintas modalidades como remo, piragüismo, tenis de mesa, triatlón, duatlón, fútbol sala, hockey sala, balonmano playa, fútbol americano o rugby.

La delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, ha destacado "el papel fundamental que tienen estos equipos en el mapa del deporte de la ciudad, en un doble aspecto: por una parte, a la hora de llevar la marca Sevilla por toda España e incluso a nivel internacional; y por otra, al actuar como motivación para los deportistas de base, sobre todo a los niños y jóvenes".

Por ello, "tenemos claro que el apoyo del Ayuntamiento no sólo no debe faltar sino que debe crecer en la medida de lo posible, y fortalecer así el deporte de alta competición en la ciudad", ha afirmado.

La aprobación de estas subvenciones a los equipos de alta competición de Sevilla se ha elevado a definitiva tras no recibirse ninguna alegación a la aprobación provisional que realizó el Consejo de Gobierno del IMD en la sesión celebrada el 13 de marzo.

De esta manera, en la presente convocatoria, el presupuesto destinado a esta línea de subvención a equipos de alta competición de Sevilla se has incrementado en 50.000 euros, alcanzando los 290.000 euros en este 2026, frente a los 240.000 euros de 2025.

Según el Boletín Oficial de la provincia, la cuantía para cada equipo tendrá un importe máximo de 15.000 euros y tiene como finalidad sufragar los gastos derivados de la participación de los deportistas de clubes o secciones deportivas, por equipos en competiciones deportivas.