El Ayuntamiento de Sevilla atiende diez incidencias por fenómenos meteorológicos, con tres árboles caídos

Equipos de Emergencias Sevilla atendiendo un aviso por la caída de un árbol debido a la borrasca Leonardo. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla han atendido un total de 80 incidencias hasta las 8,00 horas de este miércoles por los efectos de la borrasca Leonardo, que mantiene activados avisos nivel amarillo por viento y lluvia en la Campiña Sevillana.

Según ha indicado el Consistorio en una publicación en redes sociales, solo diez de esas incidencias están relacionadas con fenómenos meteorológicos adversos.

Entre los avisos, ha destacado la caída de tres árboles: uno en Avenida de Los Gavilanes, otro en calle Parque de los Alcornocales y el tercero en calle San Juan Bosco.

Por otro lado, se mantiene el corte de la SE-20 en ambos sentidos, dejando permeables las intersecciones. Asimismo, se está monitorizando de forma constante los cauces de los arroyos y ríos que transcurren por el término municipal de Sevilla, destacando en este momento la situación del Arroyo de Miraflores a la altura del Camino de los Indios.

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene el Plan Territorial de Emergencias en Fase de Emergencia Local Nivel 1. Durante todo el día, permanecerán cerrados los centros cívicos, suspendiéndose todos los talleres socioculturales; también se cierran todos los parques, las instalaciones del IMD tanto interiores como exteriores, el cementerio, el Alcázar y los centros de mayores y centros de día.