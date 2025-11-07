Ayuntamiento Sevilla avanza con el distrito aeroespacial aprobando los planes parciales de dos sectores en Santa Bárbara

El portavoz del Gobierno Municipal de Sevilla, Juan Bueno, junto con el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado "provisionalmente" este viernes los planes parciales de los sectores 4 y 5 de Santa Bárbara. Se trata de un área de más 1,6 millones de metros cuadrados que formaran parte del nuevo distrito aeroespacial.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, tras la aprobación inicial de los Planes Parciales en marzo del 2024, los documentos han superado todos los trámites pertinentes para su aprobación definitiva. Ha asegurado que estos documentos se "encontraban paralizados" desde 2006.

En esta línea, ha destacado que el actual Gobierno Municipal ha puesto en marcha la contratación del proyecto de la SE-35, "instrumento clave" para que se puedan desarrollar viales de acceso a los dos sectores y a los de su interior. Han denominado el nuevo distrito aeroespacial como "uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos de España y el mayor que se ha hecho hasta ahora en Andalucía".

Según el Ayuntamiento, el nuevo distrito contará con 800.000 metros cuadrados dedicados al uso industrial y logístico ubicados junto al aeropuerto, Airbus y Aerópolis. Se prevé la construcción de hasta 24.000 viviendas, con una estimación de 50.000 nuevos habitantes. Un nuevo distrito que "implicará el desarrollo de importantes redes de infraestructuras" con la ampliación de la red de transporte público y el desarrollo de la SE-35 o SE-Verde.

CON LA VISTA PUESTA EN EL CENTENARIO DE LA EXPO DEL 29

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el protocolo de intenciones por el que cinco entidades de Sevilla se van a vincular a partir de ahora con la Comisión Organizadora del Centenario de la Exposición del 29, un protocolo que tiene el objetivo de que "importantes entidades se vinculen a tan importante efeméride" con la intención de colaborar con el Ayuntamiento de Sevilla.

Se trata de un protocolo de intenciones que se va a firmar con la Asociación Real Club de Andalucía, el Real Club de Tenis Betis, el Excmo. Ateneo de Sevilla, la Asociación Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla y el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Estas son las primeras cinco entidades que van a firmar este protocolo, pero "la intención es que sean muchas más". El Comisariado ha asegurado que ya se ha contactado con 40 entidades e instituciones para que se vinculen a la Comisión del Centenario en las próximas semanas o meses.

Por otra parte, se ha licitado el proyecto de restauración de la jardinería de la Plaza de América, en el Parque de María Luisa. Cuenta con un presupuesto de 739.279,92 euros para la reposición y mejora de toda la vegetación, con especial atención a la Rosaleda. Se plantarán 14 palmeras datileras, más de 15.000 rosales y más de 1.500 arbustos de seto, además de nuevos ejemplares de cercis, naranjos y cipreses.

También se instalará un sistema de riego moderno y eficiente, que optimizará el consumo de agua y garantizará el desarrollo saludable de las nuevas plantaciones. La actuación, que cuenta con la supervisión de la Comisión Provincial de Patrimonio al tratarse de un Bien de Interés Cultural.

AUMENTO DE LAS AYUDAS A LOS COMERCIANTES

En paralelo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado incrementar en 47.200,70 euros la ayuda aprobada en junio de este mismo año para que las asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes de Sevilla puedan desarrollar campañas de dinamización y promoción del comercio local y de proximidad. Con esta ayuda, van a ser definitivamente 387.200,70 euros los que destinemos a este fin.

En esta línea, se ha abierto un plazo extraordinario para que los comercios de la ciudad que aún no estén inscritos en la plataforma que permite participar en las campañas del Bono Sevilla puedan hacerlo, especialmente de cara a la próxima campaña de Navidad y rebajas que comenzará en la segunda quincena de diciembre.

Finalmente, se ha aprobado una nueva zona infantil en el parque de la Calle Faustino Gutiérrez Alviz de Sevilla Este. Consta de 3 parques distintos. En uno de ellos Parques y Jardines renovó el pavimento y llevó a cabo instalación de nuevos toldos en el pasado trimestre. En la zona que queda sin uso, el Ayuntamiento ha adjudicado un proyecto por 125.000 euros para este nuevo uso.

Esta zona de 7.500 metros cuadrados pasará de ser una zona de arena y zahorra a una zona infantil compuesta por un gran juego en forma de ballena con tobogán de 4 metros de ancho y 2 de altura, columpio y muelle (balancín) sobre pavimento de césped artificial. Las obras comenzarán en la segunda quincena de noviembre y un plazo de 2 meses de ejecución.