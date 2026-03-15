El Ayuntamiento de Sevilla avanza en su Plan de Mejora de Pavimentos y Asfalto mediante la recuperación de arterias

Pavimento asfaltado en Pueblo Saharaui. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, avanza en su Plan de Mejora de Pavimentos y Asfalto que ya suma la recuperación de arterias claves de la ciudad como Médicos sin Fronteras, el Cid, la Enramadilla, la Ronda de Capuchinos, Pueblo Saharaui, Pablo Iglesias, Sánchez Pizjuán, Demetrio de los Ríos, Sánchez Pizjuán o Don Fadrique, entre otras y que han sido intervenidas durante la primera quincena de marzo. A estas se unen la propia SE-20, que continúa inmersa en unos importantes trabajos de recuperación tras décadas de abandono y gracias a una inversión de 4,5 millones de euros.

Según ha precisado el Consistorio en una nota, estas se unen a las más de una treintena de calles de la ciudad que se están reasfaltando durante estos meses con una inversión de diez millones de euros, dentro de un presupuesto que el actual equipo de Gobierno ha aumentado en su dotación económica en un 43% con respecto al año anterior.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que "este plan se enmarca en un refuerzo histórico del contrato de conservación de pavimentos de la Gerencia de Urbanismo que contará con una dotación anual de 20 millones de euros.

Es decir, más del doble que el contrato que nos encontramos al inicio del mandato", recordando que el contrato pasó de los ocho millones que destinaba el PSOE a 10; posteriormente a 14 y ahora alcanza los 20 millones, lo que supone un incremento del 43% respecto al vigente en 2024-2025.

"Recuperar el asfalto de la ciudad es una de nuestras prioridades. Sevilla necesitaba muchas y grandes actuaciones de mejora del asfalto puesto que, durante mucho tiempo, numerosas calles han sufrido abandono por parte de gobiernos anteriores. Seguimos poniendo fin a esa situación gracias a la planificación e inversión de este equipo de gobierno", ha señalado de la Rosa.

Los primeros trabajos incluidos en el plan de mejora del asfalto comenzarán en los próximos días, si las condiciones meteorológicas lo permiten, alcanzarán barrios de todos los distritos; desde el Casco Antiguo hasta Triana, Nervión, Macarena, Cerro-Amate o Los Remedios, entre otros.

Entre las intervenciones destacadas se encuentra la del Puente del Cachorro, donde además del reasfaltado completo de la calzada se ejecutará una renovación integral. "Muy pronto, en el Puente del Cachorro, además del reasfaltado completo, se llevará a cabo la sustitución de los toldos existentes, la renovación de la pintura en los mástiles de luminarias, la herrería del puente y sus barandillas, así como el adecentamiento de ambos acerados. Una actuación muy necesaria puesto que, desde su construcción, en el 92, no se ha hecho algo de este tipo", ha explicado de la Rosa.

En este sentido, la Administración local ha explicado que el nuevo contrato contempla trabajos de mantenimiento, reparación, reposición y mejora tanto en viarios de tráfico rodado como en espacios peatonales, y ampliará su capacidad operativa con la incorporación de una tercera empresa.

Además, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha puesto en valor las actuaciones de urgencia realizadas tras las abundantes lluvias del invierno, que han provocado socavones y grietas en distintos puntos de la ciudad.

En este sentido, se han llevado a cabo alrededor de 180 intervenciones en los últimos dos meses para garantizar la seguridad vial. Desde mayo de 2023, el Ayuntamiento ha renovado más de 150 kilómetros de asfalto en Sevilla.

"El cuidado del viario es seguridad, es movilidad, es calidad de vida para los vecinos y es también buena imagen de la ciudad", ha señalado de la Rosa, quien ha concluido asegurando que "con este nuevo contrato de 20 millones anuales y con este ambicioso plan de asfaltado, damos un paso adelante en la mejora de los viales de la ciudad para garantizar un mantenimiento constante y eficaz en todos sus barrios".

Respecto al listado de calles que han sido reasfaltadas recientemente o que se pavimentarán en próximas fechas, el Ayuntamiento ha indicado que se tratan de las siguientes: en el Casco Antiguo, el reasfaltado ha sido o será en Ronda de Capuchinos y los carriles bus de la calle María Auxiliadora y la calle Recaredo; en Bellavista-La Palmera, la calle Tarfia; en Los Remedios, la calle Virgen del Valle; en el Distrito Sur, la avenida Carlos V, la avenida Diego Martínez Barrio, la carretera Su Eminencia, la calle Olivar de la Reina y Huerta del Maestre.

Asimismo, también estarán reasfaltadas en Triana, la Ronda de Triana y el Puente del Cachorro; en el Cerro-Amate, la calle La Montería y la calle Federico Mayo Gayarre; en la zona de Este-Alcosa-Torreblanca, la avenida Médicos Sin Fronteras, la calle Taiwán, la avenida República de China y la calle Fernanda Calado Rosales, en la Macarena, la avenida Sánchez Pizjuán y la calle Fray Luis de Granada; en Nervión, la calle Enramadilla, la calle Banda Sinfónica y ronda del Tamarguillo (por tramos).

Por último, en el Distrito Norte serán la calle Alejandro Sawa, la calle Las Naciones, la calle Jornaleros, la barriada de San Diego, la calle Corral de los Olmos y se llevaraán a cabo la reanudación de los trabajos en la SE-20; y en San Pablo-Santa Justa, la avenida de Andalucía y la avenida de los Conquistadores.