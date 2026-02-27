Ayuntamiento Sevilla avanza en la rehabilitación del edificio Singer y destina 2,5 millones para mejoras en colegios

Exterior del edificio Singer de Sevilla que se convertirá en un hub audiovisual - EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes la contratación para la redacción del proyecto de rehabilitación del Edifico Singer, ubicado en la calle Lumbreras del casco histórico. El inmueble está destinado a ser un centro de emprendimiento y formación en materia audiovisual y de contenidos digitales.

Según ha indicado el portavoz del Gobierno municipal Juan Bueno en una declaración ante los medios, el edificio de más de 1.200 metros cuadrados será un hub de innovación audiovisual y contenidos digitales con una inversión de cuatro millones de euros en colaboración con la Agencia Digital de Andalucía (ADA).

El anuncio llega tras la presentación del proyecto en diciembre de 2024 por parte del Consistorio y la Junta de Andalucía. Por el momento, no hay plazos de inicio de las obras, aunque Bueno ha señalado que "de forma casi inmediata empezarán a la reorganización y la remodelación en todas las naves".

"La apuesta de la Junta Andalucía por Sevilla como capital digital es firme y este proyecto es la prueba", ha subrayado Bueno que ha señalado que el hub contará con un plató virtual, entornos digitales en tiempo real, un mockup Studio, entre otras innovaciones técnicas y de inteligencia artificial.

NUEVAS ACTUACIONES EN COLEGIOS POR 2,5 MILLONES DE EUROS

Por otro lado, la delegada de Educación, Blanca Gastalver, ha destacado la inversión adicional de 2,5 millones de euros para continuar con las obras de mejora en diferentres colegios de la ciudad. "No se trata de actuaciones aisladas, sino un modelo de planificación que combina la seguridad, eficiencia energética, accesibilidad y modernización integral", ha remarcado.

En esta línea, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en los CEIP y Ceper de Sevilla por 1.337.784,35 euros, con una duración de tres años (2026-2028). El contrato contempla sistemas antiintrusión, control de alarmas, rondas periódicas y vigilancia presencial en casos necesarios.

Asimismo, se ha adjudicado por 80.000 euros la renovación de las puertas interiores del CEIP Teodosio por un plazo de tres meses. También se ha aprobado el Lote 1 por 366.732,85 euros para la instalación de sistemas de control solar en centros educativos. Entre ellos, los colegios Rico Cejudo, Alfonso Grosso, Almotamid, Andalucía, Virgen Macarena, Arias Montano y Picasso.

A esta lista de medidas, se suma la adjudicación de cuatro lones de redacción de proyectos por valor de 121.000 euros que va a permitir nuevas obras en los colegios Azahares, Pedro Garfia, Calvo Sotelo, la escuela infantil Fernando Villalon, Toribio de Velasco y Martín de Gainza.

Todas estas nuevas obras seguirán el modelo piloto del CEIP Adriano. "Se trata de un nuevo modelo de aula más luminosa, funcional, accesible y adaptada a las necesidades pedagógicas actuales con renovación completa e instalaciones eléctricas y fontanería", ha destacado Gastalver.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la instalación eléctrica de la nave 16 del Parque Empresarial Arte Sacro en con un plazo de ejecución de dos meses y 28.400 euros de inversión. Con esta obra la nave "podrá ponerse en funcionamiento como almacén del servicio del gobierno interior en muy poco corto plazo".

También se ha aprobado por un importe de 327.000 euros las obras de consolidación de la fachada de la hemeroteca municipal. Una actuación que será tramitada "de urgencia tras los desprendimientos registrados en los últimos años".

En el CEIP José María del Campo se invertirán 155.122 euros en la rehabilitación de fachadas interiores y sustitución de forjado deteriorado, mejorando seguridad y conservación del edificio histórico.

El Ayuntamiento ha indicaod que en el CEIP María Zambrano se ejecutará una reforma integral de la instalación eléctrica e iluminación por 277.709,05 euros, modernizando completamente el sistema y mejorando la eficiencia energética.

Por su parte, el CEIP Lora Tamayo, cuyos aseos datan de 1980, verá licitada la reforma integral de sus núcleos húmedos por 190.200,19 euros, renovando instalaciones, revestimientos y condiciones de accesibilidad.

EL PABELLÓN REAL Y FÁBRICA DE VIDRIO SE VOLVERÁN A LICITAR

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha confirmado que el Consistorio volverá a sacar a licitación los proyectos de rehabilitación del Pabellón Real y la Fábrica de Vidrio tras quedar desierta la adjudicación de ambos proyectos esta semana.

En respuesta a una pregunta, Bueno ha subrayado el interés del Consistorio por sacar adelante el proyecto del edificio ubicado en el parque de María Luisa.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de las obras para construir un nuevo edificio de horno crematorio en el cementerio de San Fernando. La obra cuenta con una inversión de algo más 800.000 euros, "quedando condicionado a la efectiva asistencia de crédito".

El proyecto de 486 metros cuadrados estará diseñado para albergar los tres hornos crematorios, que también serán renovados en las próximas licitaciones por su antigüedad, junto con "todas las dependencias necesarias para ese servicio".

Sobre la reapertura del recinto tras los últimos daños del temporal, Bueno ha asegurado que espera comunicar la noticia "en los próximos días" y ha señalado que se "está trabajando a destajo".

También en materia de urbanismo, el Ayuntamiento ha aprobado el estudio de detalle de la construcción de 298 viviendas protegidas en Palmas Altas tras el cambio de uso de terciario a residencial. "La propuesta no aumenta la edificabilidad, sino que aclara cómo se va a configurar o disponer esas viviendas en las parcelas", ha matizado Bueno.

CINCO NUEVOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS

En paralelo, el Consistorio ha aprobado la adquisición de cinco vehículos para intervención en emergencias del Servicio de Bomberos de la ciudad.

Se trata de una inversión de más de 2,5 millones de euros con la que los bomberos contarán con una bomba urbana ligera, una bomba urbana de dimensiones reducidas y una bomba nodriza pesada, además de un vehículo para intervención en accidentes.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de nuevas plazas de segunda actividad de Policía Local. Con este proceso, el Consistorio "responde a la necesidad de agentes de la Policía Local que por edad o incapacidad temporal no pueden seguir desempeñando su puesto actual, adaptando sus puestos de trabajo a otra actividad que sí puedan desempeñar".

Bueno ha señalado que este proceso "estaba parado desde el año 2018".