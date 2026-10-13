El Ayuntamiento de Sevilla cede temporalmente seis obras de la Colección Bellver a dos exposiciones en Málaga

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, ha cedido seis obras de la Colección Bellver-Casa Fabiola para su exhibición en dos exposiciones culturales de referencia en Málaga: 'Y sonó la música', organizada en el Centro Cultural Fundación Unicaja, y '¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía', en el Museo Carmen Thyssen Málaga.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, estos préstamos han puesto de manifiesto "el interés que despiertan los fondos artísticos municipales y la importancia de la colaboración entre instituciones para acercar el patrimonio a nuevos públicos".

En este contexto, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha visitado ambas muestras acompañada por la gerente del ICAS, María Rueda y el director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Federico Jaime, así como, representantes institucionales y comisarios de ambas muestras. La visita ha permitido conocer de primera mano la presencia de las obras sevillanas en estos dos espacios culturales y reforzar los vínculos de cooperación entre ambas ciudades en materia de cultura y patrimonio.

En este sentido, Angie Moreno ha destacado que "es una satisfacción comprobar cómo las obras que forman parte del patrimonio artístico de Sevilla son demandadas por instituciones culturales de primer nivel y contribuyen a enriquecer exposiciones que despiertan el interés del público". "Estos préstamos demuestran la calidad y el valor de la Colección Bellver-Casa Fabiola, pero también el compromiso del Ayuntamiento con la difusión de nuestro patrimonio más allá de nuestra ciudad", ha añadido.

De la misma manera, la edil de Turismo y Cultura ha apuntado que "Sevilla cuenta con un patrimonio artístico extraordinario que debemos conservar, estudiar y poner en valor, pero también dar a conocer". "Que estas obras formen parte de dos exposiciones tan significativas en Málaga es una oportunidad para proyectar la riqueza de nuestras colecciones y estrechar la colaboración cultural entre dos ciudades andaluzas que comparten una enorme tradición artística", ha afirmado.

SEIS OBRAS SEVILLANAS EN DOS EXPOSICIONES DE REFERENCIA

La exposición 'Y sonó la música', que podrá visitarse en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga hasta el 2 de noviembre de 2026, explora la representación y la influencia de la música en las artes visuales a través de distintas épocas. La muestra aborda la relación entre creación artística, música y danza, y cuenta con un programa complementario de actividades culturales.

Entre las obras procedentes de la Colección Bellver-Casa Fabiola han figurado 'Un día de juerga en Málaga', de Bernardo Ferrándiz y Badenes; 'Boceto ángel apocalíptico', de Antonio Susillo Hernández; 'Café cantante', de Dióscoro de la Puebla Tolín; 'La gitana', de José García Ramos; y 'Una nueva partitura', de Vicente Esquivel y Rivas.

Por su parte, el Museo Carmen Thyssen Málaga acogerá desde el 3 de octubre de 2026 hasta el 21 de febrero de 2027 la exposición '¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía', una propuesta que revisará la construcción y evolución de los imaginarios asociados a Andalucía y a lo español, especialmente a partir del siglo XIX.

La muestra reunirá obras de numerosos artistas y examinará cómo el folclore, los tipos populares y las costumbres andaluzas han influido en la imagen cultural de España. La Colección Bellver-Casa Fabiola ha participado con el préstamo de 'El viejo bandolero', de Robert Kemm.

"La presencia de estas seis obras en ambas exposiciones constituye una nueva oportunidad para difundir el patrimonio artístico municipal y favorecer el diálogo entre colecciones, artistas y públicos", ha defendido Moreno.

Asimismo, ha concluido que estos prestamos "refuerzan la cooperación cultural entre Sevilla y Málaga y pone de relieve el papel de los préstamos temporales como herramienta para compartir el legado artístico, ampliar su alcance y enriquecer la oferta expositiva de otras instituciones".