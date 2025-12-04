Ayuntamiento de Sevilla celebra el Día de la Bandera de Andalucía en un acto con el nieto de Blas Infante, Javier Delmás

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el acto oficial por el Día de la Bandera de Andalucía en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha conmemorado este jueves el Día de la Bandera de Andalucía con un acto en la Casa Consistorial, presidido por el alcalde, José Luis Sanz, y en el que ha participado también Francisco Javier Delmás, presidente de la Fundación Blas Infante y nieto del padre de la patria andaluza.

Según una nota remitida por el Consistorio, el acto ha dado comienzo con la interpretación del Himno de Andalucía por la Banda Sinfónica Municipal, mientras niños del CEIP Huerta de Santa Marina portaban la enseña para su izado.

Por su parte, Sanz ha subrayado que 48 años después "debemos sentirnos orgullosos de ser andaluces y andaluces de Sevilla, y orgullosos también de lo que hicieron nuestros mayores por los derechos que hoy disfrutamos y la libertad de poder reivindicar una España en igualdad de condiciones para todos, en la que no existan ciudadanos de primera y de segunda; donde todas las comunidades sean iguales y los andaluces no seamos más que nadie, pero tampoco menos".

En este sentido, ha indicado que "van a seguir trabajando por una Sevilla que lidere con orgullo el futuro de Andalucía y asuma el protagonismo que le corresponde como capital de la comunidad".