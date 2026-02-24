Ayuntamiento Sevilla y Colegio de Administradores de Fincas piden revisar fachadas de edificios de cara a Semana Santa

Archivo - Actuaciones en las calles del centro histórico de Sevilla - AYUNTAMIENTO SEVILLA - Archivo

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, y en coordinación con el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, ha elaborado una circular informativa dirigida a los propietarios de los inmuebles del Conjunto Histórico y de las zonas donde se prevé una gran afluencia de personas por el paso de cofradías, recordando "la necesidad de verificar el estado de conservación de sus edificaciones de cara a la próxima Semana Santa".

En este sentido, los técnicos municipales han advertido que "las intensas y continuadas lluvias acaecidas han podido afectar a la cohesión de los revestimientos de fachadas, de forma que con la llegada del buen tiempo y el aumento de temperaturas, el secado rápido de estos materiales provoca tensiones que pueden derivar en desprendimientos súbitos de enfoscados o molduras que aparentemente parecen estables".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, en cumplimiento del deber de conservación recogido en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), la Gerencia de Urbanismo recomienda que la revisión de la seguridad de las fachadas "sea realizada por personal técnico competente", ya que la vigencia administrativa de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) "no garantiza la ausencia de daños sobrevenidos por las recientes lluvias".

Asimismo, ha apelado a la responsabilidad en el uso de los balcones ante "posibles sobrecargas por una elevada concentración de personas", instando a los propietarios a "verificar la estabilidad de barandillas y a extremar la precaución y control de elementos que puedan caer accidentalmente a la vía pública, tales como macetas, teléfonos móviles, cámaras, vasos, etc".

El Ayuntamiento ha establecido el 15 de marzo como fecha límite recomendada para finalizar cualquier intervención que requiera ocupación de vía pública, con el objetivo de "garantizar la seguridad en la ejecución de los actos preparatorios previos a la Semana Santa y evitar entorpecer los mismos".

A partir de esa fecha, y en el caso concreto de la Carrera Oficial, el montaje de los elementos intrínsecos a este itinerario y de los correspondientes vallados de seguridad, "dificultarán el acceso de medios auxiliares y andamiajes para realizar las reparaciones particulares que pudieran ser necesarias en este recorrido".