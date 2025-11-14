Ayuntamiento de Sevilla defiende su plan de limpieza de imbornales ante críticas de "improvisación" en días de temporal

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha defendido su plan de limpieza de colectores e imbornales ante las críticas del Grupo municipal de Con Podemos-IU, que ha tildado de "improvisación" la gestión de los servicios públicos los días de temporal, como las lluvias torrenciales del pasado 29 de octubre, que dejaron más de 115 litros por metro cuadrado en 12 horas y que causaron considerables inundaciones de calles y garajes así como problemas en el tráfico rodado.

La concejal de la coalición de izquierdas, Susana Hornillo, ha remarcado en la Comisión de Control y Fiscalización de este viernes que los imbornales estaban atascados, y que "ni los colectores, obsoletos, ni los tanques de tormenta fueron suficientes", en un contexto de cambio climático "donde hay un consenso científico que alerta de que estas lluvias van a ser cada vez más frecuentes y más torrenciales".

El concejal de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha recordado que se trató de un día "excepcional" en cuanto a la lluvia, y ha subrayado que la empresa pública de aguas realiza "una limpieza sistemática" de sus redes de alcantarillado y elementos singulares como pozos o imbornales, "con un plan anual de diagnóstico que conlleva la inspección y limpieza de unos 1.000 kilómetros y otros 3.000 de redes secundarias y colectores, junto a miles de imbornales instalados en Sevilla".

De la Rosa también se ha referido a la limpieza puntual "en puntos críticos" de la ciudad, "donde la posibilidad o recurrencia de inundaciones es más elevada, y que es activado en función de las predicciones meteorológicas". "No cabe duda que ante una tromba de agua como la que sufrimos el día 29, es imposible que lo absorban las redes de abastecimiento", ha añadido.

Por otra parte, Hornillo ha alertado de nuevas inundaciones si el Ayuntamiento sigue con el mismo plan anual de actuaciones, "como han hablado", dado que "hay que mejorarlo e invertir más". En este sentido, "no se puede dejar todo a la improvisación, hay que estar preparados para cuando llegue la época de lluvias, y en este caso, evidentemente, no se estaba".

Por último, la concejal de Podemos ha criticado al Gobierno local por "cargarse con una urbanización" una de las lagunas naturales que protegen a Sevilla de inundaciones, como la Laguna del Sapo, mientras que De la Rosa ha destacado la apuesta de su gobierno por el anillo verde.