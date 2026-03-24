El Ayuntamiento de Sevilla destaca la colaboración para dar una solución "definitiva" a la inseguridad en el Cerezo

La delegada del distrito de la Macarena del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, en la reunión con los vecinos del barrio del Cerezo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del distrito de la Macarena del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, ha mantenido una nueva reunión con los vecinos del barrio del Cerezo, en la que ha destacado "el talante de absoluta colaboración" entre las administraciones para dar una solución "definitiva" al problema de inseguridad.

En el encuentro también ha participado el intendente principal, responsable del nuevo Grupo de Acción y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Los vecinos han valorado la puesta en marcha de este grupo, cuyas actuaciones del pasado sábado --con 17 dispositivos estáticos de control-- se saldaron con una persona detenida y nueve investigadas no detenidas.

En este contexto, Tena ha subrayado que, desde el Consistorio, se mantiene con los vecinos un "diálogo permanente" y una "atención constante" por parte de las diferentes áreas municipales a través del distrito.