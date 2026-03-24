Ayuntamiento de Sevilla destaca que todas las instalaciones deportivas gestionadas por IMD cuentan con desfibriladores

Señal de zona cardioprotegida del Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha destacado este martes que el 100% de las instalaciones deportivas de gestión directa del Instituto Municipal de Deportes (IMD) cuentan con desfibriladores en sus espacios deportivos.

Según ha señalado el Consistorio en una nota, tras la adquisición y colocación de 8 nuevos desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), son ya 29 los instalados en los centros deportivos municipales de gestión directa.

Asimismo, el personal del IMD está recibiendo formación para el uso de los desfibriladores "posibilitando así su correcto manejo en caso necesario".

"Queremos que los sevillanos se sientan seguros cuando practican deporte y tengan la garantía de que, en caso necesario, va a haber un desfibrilador cerca y una persona capacitada para su uso inmediato", ha subrayado la delegada de Deportes, María Tena.