El Ayuntamiento de Sevilla estudia una nueva estación de bombeo para atajar las inundaciones del Tiro de Línea

El alcalde de Sevilla, en una visita a los trabajos de reurbanización en el Tiro de Línea, en foto de archivo. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, estudia en estos momentos atajar las inundaciones del barrio del Tiro de Línea con una nueva estación de bombeo. La obra para mejorar el drenaje de la zona rondaría el millón de euros y su proyecto podría estar redactado en 2026.

En una nota de prensa, el alcalde de Sevilla y presidente de Emasesa, José Luis Sanz, ha destacado que se está redactando un proyecto para mejorar el drenaje de la zona "con epicentro en la calle Sanlúcar la Mayor, tras años de abandono". De este modo, "por fin un gobierno municipal toma las riendas de un problema que se remonta prácticamente a la fundación del barrio y que ya estamos empezando a atajar con obras como la de la calle Utrera, que está a punto de finalizar".

El Tiro de Línea en Sevilla es históricamente vulnerable a inundaciones debido a su ubicación geográfica, que lo sitúa en una cota más baja respecto a los barrios circundantes. En este sentido, los técnicos de la empresa pública de aguas están proyectando incluir la zona en los trabajos del nuevo colector interceptor del Tamarguillo "con el objetivo de mejorar la evacuación de aguas pluviales y prevenir futuras inundaciones en estas zonas".

Se trataría de una alternativa técnicamente viable y que independiza la mejora del drenaje en la zona de la gran obra que conectaría San Francisco Javier con la estación de bombeo de Tamarguillo, cuyo colector de transporte discurrirá por la calle Almirante Topete, ha destacado Sanz.

De esta manera, se aislaría el drenaje del barrio del resto del sistema de saneamiento, concretamente la superficie urbana circunscrita entre las calles Sanlúcar la Mayor, Lora del Rio, Estepa y Écija. "Para ello se ejecutará un colector interceptor de 800 mm de diámetro por la calle Sanlúcar la Mayor que recogerá las pluviales de la zona descrita. Para vehicular las pluviales de aquellas calles que vierten hacia la calle Lora del Rio, se dispondría de válvulas anti-retorno que obligarán al agua a retroceder hacia la calle Sanlúcar la Mayor.

En el entorno de la esquina de la calle Estepa con Sanlúcar la Mayor y Almirante Topete, se dispondrá una estación de bombeo de pluviales que evacuará el 100% de las escorrentías que se generan en esta zona del barrio, ya aislado del sistema de pluviales", ha destacado el alcalde.

Al respecto, Emasesa explica que al tratarse de una solución local, con redes en inversión de circulación y un espacio reducido, el proyecto reviste una cierta complejidad y es preciso realizar una modelización para plantear una solución correcta. Se ha comenzado la redacción del proyecto constructivo de la solución indicada, que estará disponible en el año 2026, cuyo presupuesto estimado rondará el millón de euros.

OBRAS EN LA CALLE UTRERA

Al margen de ello, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa y en colaboración de la Gerencia de Urbanismo, está a pocas semanas de finalizar las obras de saneamiento y reurbanización en la calle Utrera, situada en este entorno del Tiro de Línea.

Una vía histórica de este barrio del Distrito Sur, "en la que apenas se ha actuado desde su creación en mitad del siglo XX", como ha señalado el propio alcalde, que remarca que "esta actuación responde a las dificultades de conservación por el mal estado de la red y las roturas existentes hasta comienzos del verano en esta calle".

Por ello, "la renovación de la red en Utrera ha incluido las acometidas e imbornales y posteriormente se ha procedido a la instalación de una nueva pavimentación con materiales de primera calidad a través de Urbanismo". Los trabajos han contado con una inversión de 218.582 euros y con han indicado los técnicos a los vecinos, la red de saneamiento discurre ya por el mismo trazado en planta que la red existente, sustituyendo el actual fibrocemento por nuevas tuberías en material gres.

Estos trabajos de sustitución suponen la instalación de 105,5 m de tubería de 300mm, cuatro pozos de registro, ocho imbornales y 28 acometidas. En este sentido, el alcalde ha afirmado que "seguimos realizando actuaciones en este y todos los distritos para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Sevilla, como estos del Tiro de Línea.