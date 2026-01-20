El Ayuntamiento de Sevilla finaliza las obras en la calle Santa Ángela de la Cruz, que reabre de manera peatonal

Calle Santa Ángela de la Cruz en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este martes que ha finalizado las obras de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como la renovación integral del pavimento, en la calle Santa Ángela de la Cruz, que pasa a contar con plataforma única y adoquín de Gerena. La zona ha procedido, por tanto, a reabrir de manera peatonal.

Según ha enmarcado el Consistorio en una nota, esta actuación se enmarca en el proyecto que está siendo ejecutado por Emasesa para la modernización de las infraestructuras y la reurbanización de las calles Santa Ángela de la Cruz, Dueñas y vías aledañas. La actuación se lleva a cabo en coordinación con la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y la Delegación de Movilidad.

El Gobierno local ha asegurado que las obras "avanzan a buen ritmo y conforme a los plazos previstos". El proyecto, con un presupuesto superior a 1,8 millones de euros, entra en su fase final, quedando pendientes los trabajos en la confluencia de las calles Gerona y San Juan de la Palma.

La finalización completa de las obras está prevista antes de Semana Santa, con el objetivo de no interferir en el normal discurrir de las hermandades y la actividad del centro histórico en esa semana.

El objetivo de la intervención es "mejorar la calidad del suministro, renovar unas redes que presentaban problemas y evitar las incidencias por acumulación de aguas que se producían en la confluencia de Santa Ángela de la Cruz y Dueñas, al tiempo que se transforma la estética de este entorno del Casco Antiguo".

El proyecto incluye la instalación de una nueva red de baldeo y la ejecución de una plataforma única que prioriza al peatón y garantiza la accesibilidad universal. Las obras se están desarrollando en cuatro fases, con actuaciones escalonadas para minimizar las afecciones a colegios, comercios, residentes y aparcamientos de la zona.