El Ayuntamiento de Sevilla firma con la Fundación Tres Culturas un convenio para promover la convivencia intercultural

El delegado de Asociaciones, José Luis García, en la firma con la Fundación Tres Culturas del convenio 'Sevilla, Tierra de Diversidad'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha suscrito un convenio de colaboración con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo para desarrollar el proyecto 'Sevilla, Tierra de Diversidad', un programa anual de actividades culturales y educativas orientado a promover la convivencia intercultural.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, entre las acciones previstas se incluye la tercera edición del festival 'Sevilla, Tierra de Diversidad', el programa educativo 'Pasaporte a la Interculturalidad' para centros escolares o el ciclo musical itinerante 'Sonidos de Sevilla: un viaje por la diversidad'.

Por su parte, el delegado de Asociaciones, José Luis García, ha subrayado que con este convenio destinan 40.000 euros para impulsar el compromiso de Sevilla "con los valores del diálogo, la tolerancia y el respeto", a través de una "agenda de calidad, descentralizada por barrios y pensada para que nuestros niños y jóvenes crezcan en una Sevilla más abierta y diversa".

Asimismo, ha apuntado que la ciudad hispalense ha sido "históricamente un puente de culturas", y ha considerado que con este convenio "da un paso más" para que esa identidad se viva en sus barrios "con iniciativas que aúnen arte, educación, deporte y participación social".