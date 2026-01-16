El Ayuntamiento de Sevilla inaugura en Casa Fabiola la exposición 'Pintura y coleccionismo' de Miguel Caiceo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha inaugurado este viernes en la Casa Palacio Fabiola la exposición 'Pintura y coleccionismo', del artista sevillano Miguel Caiceo, una muestra que recorre su última etapa pictórica y que dialoga con una cuidada selección de piezas procedentes de su colección privada.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la exposición podrá visitarse del 16 de enero al 1 de marzo de 2026, de martes a domingo, en horario de 11:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita para empadronados en Sevilla y los domingos de 15,00 a 19,00 horas.

La exposición reúne cerca de un centenar de cuadros, junto a esculturas, cerámicas y grabados, en un montaje que recrea la atmósfera íntima del universo doméstico del artista. Las obras abordan desde la mitología clásica hasta figuras icónicas del siglo XX, con referencias constantes a la historia del arte y un diálogo permanente con autores como Picasso, integrando pintura, coleccionismo y vida cotidiana en un mismo relato visual.

Durante la inauguración, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha destacado que "la Casa Fabiola es hoy un símbolo del compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con el arte, la cultura y la creación contemporánea en diálogo con nuestra tradición", y ha subrayado que la exposición "celebra mucho más que una muestra artística, celebra a Miguel Caiceo, un creador sevillano profundamente singular y a una forma de entender el arte desde la pasión, la curiosidad y el amor por la belleza".

Asimismo, la edil de Turismo y Cultura ha señalado que "Miguel Caiceo representa a la perfección esa Sevilla creativa y poliédrica que sigue generando talento", destacando su trayectoria como actor, pintor y coleccionista. "Su acercamiento al arte no ha sido académico ni distante, sino vital y emocional. En su obra conviven la tradición, la memoria y una mirada contemporánea libre de corsés", ha añadido.