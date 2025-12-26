Ayuntamiento de Sevilla indica que 414 personas han conseguido trabajo gracias al Plan Local en el marco de la Eracis+

Programa Eracis+ del Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha indicado este viernes que 414 personas en situación de vulnerabilidad han conseguido este año un trabajo a través del Plan Local en el marco de la Eracis+, una estrategia cofinanciada por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo Plus.

El delegado de Empleo del Consistorio, José Luis García, ha destacado que esta cifra "es el resultado del trabajo continuo del equipo Eracis+ del Ayuntamiento en las seis zonas más desfavorecidas de la ciudad, mediante itinerarios personalizados de inserción sociolaboral orientados a mejorar las competencias personales, sociales y profesionales de las personas participantes".

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, este dato "refleja el impacto positivo" de la ERACIS+ en la "mejora de las oportunidades de empleo y en reducir las desigualdades en los barrios, gracias al trabajo coordinado del equipo, las entidades y las empresas colaboradoras".

El delegado ha asegurado que esta estrategia ha dado como resultado la puesta en marcha de 1163 itinerarios de inclusión sociolaboral, con "una participación mayoritaria de mujeres, un 66,5%, frente a un 33% de hombres".

Por zonas, La Plata-Padre Pío-Palmete es el territorio que mayor número de itinerarios registra con 278, seguido de Torreblanca de los Caños con 246. Tres Barrios-Amate 227 itinerarios, Polígono Sur 211, Polígono Norte-El Vacie 165 y, por último, la Barriada del Cerezo 36.

"Apostamos por Eracis+ como un instrumento fundamental para fomentar la cohesión social, reforzar la igualdad de oportunidades y promover un desarrollo urbano más justo e inclusivo. Con estos resultados anuales, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando políticas públicas que sitúen a las personas en el centro, favoreciendo su autonomía, su empleabilidad y su plena integración social y laboral", ha finalizado el edil.