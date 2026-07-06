El Ayuntamiento de Sevilla insta a "defender los derechos de Andalucía" en un homenaje a Blas Infante en el Alcázar

Homenaje a Blas Infante en el Real Alcázar de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El teniente alcalde Delegado de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital, Juan Bueno, ha instado a "defender todos unidos los derechos de Andalucía" durante un acto de homenaje a Blas Infante organizado por la fundación que lleva su nombre este lunes en el Real Alcázar de Sevilla.

Según ha referido el Consistorio en una nota de prensa, Bueno ha representado al Gobierno municipal en la cita y ha incidido en que "Andalucía es un gran pueblo con un gran futuro por delante".

"Una tierra que se siente orgullosa de su pasado, de sus gentes. Sintámonos siempre orgullosos de nuestro pasado como andaluces, pero sobre todo miremos el futuro con optimismo, porque Andalucía unida es imparable. Estoy convencido que todos queremos una Andalucía fuerte, dueña de su destino que lidere la España del futuro", ha añadido Bueno.