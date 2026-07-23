El Ayuntamiento de Sevilla desoye a Vox y otorgará la licencia de la mezquita: "No hacerlo sería incumplir la ley"

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla otorgará la licencia de la mezquita proyectada en el Polígono Sur una vez que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo han finalizado los informes técnicos y jurídicos que se solicitaron relativos a la misma, que han concluido que, por un lado, "el uso es compatible con la calificación de la parcela" y, por otro, "no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana", como había pedido el grupo municipal de Vox en el Consistorio.

Por tanto, la licencia de obra volverá a incluirse en el orden del día de la Comisión de Urbanismo del próximo martes, 28 de julio, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales. "Estamos ante un promotor privado, que actúa sobre suelo privado y que cumple la normativa urbanística vigente".

En este sentido, "negarle una licencia en estas condiciones, sería directamente incumplir la legalidad y se debe garantizar la seguridad jurídica. Vivimos en un Estado de derecho y conceder o denegar una licencia de obra es un acto reglado", añaden las mismas fuentes.

Los impulsores de la Fundación Mezquita de Sevilla reconocían la pasada semana que habían solicitado una reunión con el vicepresidente de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, para mostrarle el proyecto de centro cultural islámico en el Polígono Sur, que, con rotundidad, ha rechazado esta formación.

Vox pidió la retirada del orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo del punto concerniente a la licencia de obras para levantar este espacio, diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra, que incluye un minarete. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Gonzalo García de Polavieja, reclamaba hace unos días al Comisionado para el Polígono Sur que centre todos sus esfuerzos en "resolver los gravísimos problemas de seguridad, desempleo, fracaso escolar, narcotráfico y exclusión social que padecen los vecinos", en lugar de "amparar o respaldar proyectos que nada tienen que ver con las necesidades reales del barrio".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))