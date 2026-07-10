El Ayuntamiento de Sevilla paraliza la licencia de la mezquita a la espera de informes técnicos y jurídicos

Fachada del centro cultural islámico junto al Polígono Sur, que promueve Fundación Mezquita de Sevilla, según diseño de Guillermo Vázquez Consuegra - FUNDACIÓN MEZQUITA SEVILLA

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El punto de la licencia de obra para la mezquita de la calle Victoria Domínguez Cerrato, en el Polígono Sur de Sevilla, ha sido retirado este viernes, 10 de julio, de la comisión ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo para "para pedir los informes técnicos y jurídicos que permitan valorar, con toda la seriedad que merecen, las observaciones que ha presentado Vox en un escrito del que hemos tomado conocimiento".

Así lo ha confirmado el concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, en un audio remitido a los medios. "Solo cuando tengamos esos informes sobre la mesa, decidiremos si el asunto se toma o no en consideración".

"Hoy se retira para pedir informes técnicos y jurídicos. No hay que extrañarse por este hecho. Retirar un punto del orden del día para estudiarlo con más detalle no es nada nuevo: se ha hecho antes con otros expedientes y responde, sencillamente, a hacer las cosas con todas las garantías legales", ha añadido el concejal.

"La comisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo se reúne todos los martes y toca 100 o 120 puntos, y es normal que se tomen estas cautelas", ha abundado el edil del ramo al respecto.

El alcalde, José Luis Sanz, ya se refería este jueves al proyecto del centro cultural islámico en el Polígono Sur, que promueve Fundación Mezquita de Sevilla e incluye un minarete, después de que Vox solicitara la retirada del punto del orden del día y decía que sería una decisión que tomaría la comisión.

En opinión de Sanz, lo promotores, privados, han ido siguiendo el trámite normal en lo que al proceso de obtención de licencia respecta, "solicitado no hace todavía un año", al tiempo que dejaba claro que "las ideologías no están por encima de las leyes".

Entre los argumentos esgrimidos por Vox, figura que en el proyecto se describe que es requisito, entre otros, la "orientación específica requerida para la sala de oración", por lo que, a juicio de ese grupo municipal, el lugar de culto que se incluye como uno de los usos del espacio sociocultural, "se trata de un uso principal y no accesorio, extremo que no consta en el expediente citado".

Desde la Fundación Mezquita de Sevilla se mostraban convencidos de que muy pronto tendría la licencia de obras para llevar a cabo su centro cultural islámico. "En derecho y ley debe concederse; no hacerlo sería una anomalía administrativa".