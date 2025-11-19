El Ayuntamiento de Sevilla planta 76 nuevas palmeras en la calle Marie Curie de la Cartuja

Labores de plantación de nuevas palmeras en la calle Marie Curie de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, está ejecutando la plantación de 76 nuevas palmeras en la calle Marie Curie, en el entorno de La Cartuja. La intervención permite crear 16 nuevas ubicaciones de vegetación y hace que aumente a 495 las palmeras plantadas en la ciudad en los últimos cinco meses.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, los trabajos cuentan con una dotación de 150.802,88 euros e incluyen la preparación del terreno, la apertura de nuevos alcorques, la plantación de los ejemplares y la instalación de elementos de estabilización para garantizar el correcto arraigo de las palmeras durante los primeros meses.

El Ayuntamiento ha destacado que la actuación "recupera" el arbolado de la zona, donde "no se plantaban palmeras desde 1992". En esta línea, ha subrayado trabajos similares en el Parque Miraflores II, con 88 palmeras, la Avenida de la Palmera, con 44 ejemplares, Paseo de Catalina de Rivera, 34 palmeras y el Parque Vega de Triana, con 40 nuevas plantaciones.

También en el Parque de María Luisa y los Jardines de las Delicias se han incorporado 28 nuevas palmeras. El Parque de los Príncipes ha recibido 19 ejemplares, y en los Jardines de Murillo se han plantado 37 palmeras entre datileras, canarias y Trachycarpus, completando así la reposición de este enclave protegido.

Por su parte, la delegada, Evelia Rincón, ha destacado que el plan "permite devolver a la ciudad el valor ambiental, histórico y estético que representan sus palmeras".