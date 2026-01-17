El Ayuntamiento de Sevilla prepara la reurbanización del Camino de los Descubrimientos con más espacio para bicicletas

Situación actual de la avenida Camino de los Descubrimientos en Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla está elaborando un proyecto de reurbanización del viario de la Avenida Camino de los Descubrimientos, en la Isla de la Cartuja de la ciudad.

Una vía que se encuentra actualmente en un mal estado en el acerado y el carril bici, debido principalmente a los aparcamientos de los vehículos sobre la acera.

Según los primeros documentos acerca del proyecto consultados por Europa Press, la renovación del viario abarca desde el inicio del Monasterio de la Cartuja hasta la intercepción con la calle Marie Curie y calle Matemáticos Rey Pastror y Castro.

Como principal novedad, se contempla que, entre la calle Francisco de Montesinos y la Pasarela de la Cartuja, el carril bici se sitúe en la calzada, lo que reduce el espacio destinado a vehículos en ese tramo, que pierde un carril con los nuevos separadores propuestos.

En el resto de la avenida, el carril bici se contempla de manera continuada sobre el acerado con separadores establecidos en paralelo con la vía de vehículos.

Por otro lado, destaca la renovación del acerado en toda la avenida. El primer borrador proponer un solería de terrazo sin pulir y rugosa con unas dimensiones de 60x40x6 centímetros. Esta solería estará complementada con superficie podotáctil y direcciones en los cruces.

Asimismo, el proyecto contempla el adecuamiento de varias zonas de arbolados y ajardinamiento en la acera a lo largo de toda la avenida.

La documentación refleja siete tramos de actuación durante el trazado y tendrá un valor de unos dos millones de euros, según ha avanzado el diario ABC. Todo a la espera de la publicación en los próximos meses del proyecto definitivo.

UNA REURBANIZACIÓN JUNTO AL CANAL EXPO

El inicio del proyecto para la reurbanización de la avenida coincide con la aprobación recientemente de la recalificación del Canal de la Expo, situado en paralelo a uno de los tramos de esta vía.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobaba a mediados de diciembre el convenio urbanístico firmado con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para la modificación de la ordenación urbanística en el Canal Expo.

Dicho documento recoge reconocer como zona de uso terciario el Canal de la Expo así como la titularidad para el Consistorio de dos parcelas de la ciudad. La primera situada en el número 44 de la calle Doña María Coronel y otra en Simón de Pineda, número 23.

En la presentación del proyecto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aseguraba que "en un futuro, ese espacio tendrá un uso terciario con zonas verdes, más de 200 aparcamientos y limitando el uso para hoteles".

El proyecto ha recibido división de opiniones. La oposición en el Consistorio, PSOE y Con Podemos-IU, han calificado el proyecto como "un pelotazo urbanístico". Recientemente, los socialistas han pedido a la Junta de Andalucía "que paralice" el convenio "invertir adecuadamente en el terreno y que no sea para más bares y hoteles".

Por su parte, la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) ha mostrado su satisfacción con la actuación que califica como "un proyecto clave para el desarrollo empresarial y logístico de Sevilla, que permanecía paralizado".