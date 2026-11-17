El delegado de Hacienda, Juan Bueno, defendiendo los presupuestos municipales frente a la CESS - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, JuanBueno, ha expuesto este martes ante el Pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) el proyecto de presupuestos municipales para 2027 en el transcurso de una sesión de trabajo que ha abierto formalmente el trámite de consulta con los agentes económicos, sindicales y sociales de la ciudad para recabar sus aportaciones a las cuentas públicas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el anteproyecto presentado ante el órgano consultivo ha elevado el presupuesto del consistorio del próximo ejercicio hasta los 1.202,71 millones de euros, lo que supone un crecimiento neto de 106,31 millones de euros (+9,70%) respecto al ejercicio 2026. En términos consolidados, sumando empresas y entes municipales, el montante alcanza los 1.478,68 millones de euros.

En este sentido, Bueno ha explicado ante los miembros del CESS que "esta capacidad expansiva se sostiene sobre la estabilidad presupuestaria, el déficit cero y la reorganización de la deuda tras la amortización anticipada de 179,39 millones de euros ejecutada en 2025, una decisión técnica que ha reducido un 49,88% el abono de intereses bancarios respecto al inicio del mandato y libera 11,21 millones de euros para gasto productivo".

Asimismo, el delegado ha subrayado que estas cuentas "tienen la premisa de transformar la solvencia financiera municipal en mejoras visibles para el día a día de los sevillanos". "Hemos demostrado que la contención en el gasto superfluo y el alivio fiscal que promueven las Ordenanzas Fiscales ya aprobadas son compatibles con un refuerzo sin precedentes de los servicios públicos, la inversión en mejoras y la transformación urbana y de la movilidad en Sevilla", ha añadido.

"Presentamos ante el CESS un proyecto que renuncia al afán recaudatorio y concentra los recursos donde los vecinos lo reclaman: en calles más limpias, en obras de mejora en los barrios y en el fortalecimiento de los servicios sociales", ha abundado Bueno.

AUMENTO EN INVERSIONES

Al respecto, el reparto sectorial del presupuesto para 2027 destina el 39,11% del gasto municipal a los servicios públicos básicos, con 470,44 millones de euros (+3,90% respecto a 2026 y +35,77% desde 2023). Dentro de este bloque, ha destacado que la empresa de limpieza Lipasam marcará su techo histórico con 155,05 millones en transferencias directas (+50,13% en el mandato) para continuar con el refuerzo de limpieza en la ciudad.

Del mismo modo, el programa de Policía Local rebasa por primera vez los 100 millones de euros (101,56 millones) y Tussam recibirá 120,15 millones (+22,87%) y reserva 15,78 millones para continuar con la renovación de su flota de autobuses. Y las políticas en materia de vivienda tienen una dotación municipal en el presupuesto de más de 82,30 millones de euros (+5,91% respecto a 2026, y +33,32% más que al inicio de la legislatura).

En servicios sociales, la inversión ha crecido 20,32% hasta situarse en una cifra histórica de 273,31 millones de euros, mientras que el Servicio de ayuda a domicilio protagoniza un aumento del 80,10%, alcanzando 104,11 millones de euros frente a los 57,82 millones del año anterior, garantizando la atención integral de los mayores y dependientes.

A su vez, la inversión en mantenimiento y obras en colegios públicos escala un 41,76% hasta los 25,74 millones, de los cuales 12,56 millones se destinan al contrato de limpieza de centros escolares.

Tras este acto, los vocales que integran el CESS dispondrán de 15 días reglamentarios para redactar y votar su dictamen preceptivo, paso previo a la tramitación de las cuentas en la Comisión Delegada de Hacienda y su posterior elevación al Pleno municipal.