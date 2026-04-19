Ayuntamiento de Sevilla presenta la exposición fotográfica 'Periferia' del fotógrafo y director francés Julien Soulier

Imagen de la Exposición 'Preferia'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado la exposición fotográfica 'Periferia', del fotógrafo y director francés Julien Soulier, que podrá visitarse desde el lunes 20 de abril hasta el domingo 3 de mayo en la Casa Fabiola y con entrada gratuita para residentes.

Según ha explicado el Consistorio en una nota, la muestra propone "una mirada singular sobre los márgenes de la Feria de Sevilla", capturada por Soulier en colaboración con la agencia creativa y plataforma editorial A Flamenco Catharsis. A través de un enfoque "íntimo, silencioso y casi invisible", el artista se aleja de los clichés para retratar aquello que sucede cuando la fiesta deja de ser escenario y se convierte en experiencia vivida, planteando una reflexión sobre la periferia entendida como un punto de vista desde el que descubrir lo más genuino.

El trabajo de Julien Soulier se caracteriza por una narrativa atemporal, cinematográfica y evocadora, centrada en revelar lo extraordinario en lo cotidiano. Sus imágenes, de gran carga humana, se sitúan en la intersección entre el cine, la moda y el documental, difuminando los límites entre realidad y poesía.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que 'Periferia' "nos invita a mirar una de nuestras tradiciones más reconocidas desde una perspectiva distinta cargada de poesía, poniendo el foco en lo cotidiano y en lo que habitualmente queda fuera del relato principal".

Asimismo, Moreno ha añadido que "esta exposición refuerza la apuesta del Ayuntamiento por propuestas artísticas que dialogan con la identidad de Sevilla desde lenguajes actuales, ampliando la forma en que entendemos y compartimos nuestra cultura".

Con este contexto, la inauguración de la muestra, celebrada este domingo, ha contado con distintas actuaciones en directo de artistas como Carmen Ledesma, Rycardo Moreno, José Luis Pérez-Vera, Lori la Armenia, Elena la More, Miriam Vaquero, Daniel Barba, Lela Soto, Manuela Moya y The Gardener.