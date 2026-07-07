El Ayuntamiento de Sevilla protege con arpillera 130 árboles en parques históricos para protegerlos del calor

Labores de protección de árboles de nueva plantación en parques hispalenses para hacer frente al calor. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Parques y Jardines, ha colocado mallas de arpillera en 130 árboles de nueva plantación en distintos parques históricos de la ciudad con el objetivo "de mejorar su protección frente a las altas temperaturas y favorecer su correcto arraigo".

Según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota, la actuación se ha llevado a cabo en los Jardines de las Delicias, el Parque de María Luisa, el Parque de los Príncipes y los Jardines de Murillo, dentro de los trabajos de mantenimiento y establecimiento del nuevo arbolado que se realizan en estos espacios.

Esta medida tiene un carácter preventivo y se aplica especialmente en aquellos ejemplares más expuestos a la insolación directa, bien por su orientación sur o suroeste, bien por encontrarse en zonas con menor cobertura vegetal que les proporcione sombra natural.

De este modo, la arpillera se coloca alrededor del tronco como un elemento de sombreo y aislamiento térmico que reduce la incidencia directa de la radiación solar, especialmente en los primeros años tras la plantación, cuando el árbol se encuentra aún en fase de adaptación.

Los árboles procedentes de vivero atraviesan, tras su trasplante, un periodo de estrés fisiológico en el que destinan buena parte de sus recursos a regenerar raíces y adaptarse a las nuevas condiciones de suelo, riego y exposición. En esta fase, determinadas especies con corteza fina o más sensible pueden sufrir daños por el sobrecalentamiento del tronco, como fisuras, agrietamientos, necrosis de tejidos o pérdida de vigor vegetativo.

Por su parte, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "esta actuación demuestra que la política de arbolado no termina cuando se planta un ejemplar. En una ciudad como Sevilla, con veranos cada vez más exigentes, es fundamental aplicar medidas de acompañamiento para que esos árboles consoliden su desarrollo y puedan cumplir su función ambiental, paisajística y de sombra".

Los trabajos se están centrando especialmente en especies como naranjos, fresnos, chopos, sauces, albizias, bauhinias y jacarandas, que durante sus primeros años "presentan una corteza relativamente delgada y más vulnerable a la radiación solar intensa". En muchos casos, además, se trata de ejemplares que en vivero han crecido agrupados y con sombra compartida, por lo que al pasar a una ubicación aislada en el espacio público "necesitan un apoyo adicional durante su fase inicial".

Además, la malla de arpillera presenta la ventaja de ser un material transpirable, lo que permite la ventilación del tronco y evita los problemas asociados a otros protectores impermeables o plásticos, "que pueden generar condensaciones y favorecer la aparición de enfermedades".

Desde el punto de vista de la gestión del patrimonio verde, la colocación temporal de arpillera constituye una actuación de bajo coste y alta eficacia, puesto que incrementa las probabilidades de supervivencia de los árboles de nueva plantación, reduce el riesgo de daños irreversibles y acelera el proceso de implantación.

"Estamos plantando más árboles, pero también estamos mejorando la forma de cuidarlos. Cada árbol que sale adelante es una inversión en sombra, biodiversidad y calidad de vida para los vecinos", ha añadido Rincón, quien ha subrayado que estas labores forman parte de "una estrategia más amplia de conservación, renovación y mantenimiento del arbolado en los parques y jardines de Sevilla". Así, la actuación continuará en aquellos ejemplares que presenten una mayor exposición al sol o que, por sus características botánicas requieran una protección adicional durante los meses de mayor calor.