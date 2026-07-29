El Ayuntamiento de Sevilla renovará las redes de agua en la calle Albaida y recuperará el adoquín de Gerena

Obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de aguas de Emasesa como foto de recurso - Europa Press

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, comenzará las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Albaida, en el tramo comprendido entre las avenidas de Miraflores y la Cruz Roja. Dichas obras se licitarán próximamente y, tras su adjudicación, se iniciarán los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses y un presupuesto de 1.745.834 euros.

En una nota de prensa, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente y consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, ha destacado que estas obras "son una apuesta decidida del Gobierno de José Luis Sanz por mejorar las infraestructuras básicas de la ciudad, unas infraestructuras que muchas veces no se ven pero que son fundamentales para el día a día de los sevillanos".

Estas obras supondrán un incremento de la calidad del servicio de abastecimiento de agua al mejorar el caudal y la presión, aumentar la dotación de válvulas que permitan la sectorización de la zona y sustituir las acometidas domiciliarias afectadas.

En cuanto al saneamiento, las actuaciones previstas mejorarán la evacuación de las aguas pluviales y residuales, y se repondrán acometidas, imbornales y todos aquellos elementos necesarios para el correcto funcionamiento y explotación de la red.

Además, los trabajos contemplan la repavimentación completa del ámbito de actuación, recuperando los adoquines de granito de Gerena existentes en la calzada, así como la pavimentación del acerado con baldosas hidráulicas hexagonales y la reubicación del carril bici, cumpliendo la normativa relativa a accesibilidad.

En materia de jardinería, se eliminarán los parterres y se respetarán todos los árboles, confinándolos en alcorques, y en cuanto a los aparcamientos, se dispondrán en dos franjas, una en cordón y otra en batería. Durante el transcurso de la intervención no será necesario el corte del suministro de agua, ya que se instalará provisionalmente una red de polietileno que mantendrá el servicio en cada una de las acometidas domiciliarias. No obstante, habrá cortes puntuales, programados e informados con antelación a los usuarios.

De la Rosa ha subrayado, además, que la actuación se ha diseñado "para minimizar al máximo las molestias a los vecinos y vecinas", garantizando el suministro de agua durante toda la obra y coordinando con el área de Movilidad todas las afecciones al tráfico. "Sabemos que unas obras de esta envergadura generan molestias, pero también sabemos que el resultado merece la pena puesto que conseguiremos una calle Albaida renovada, más segura y mejor preparada para el futuro", ha concluido.

EJECUCIÓN EN DOS FASES PARA MINIMIZAR MOLESTIAS

Los trabajos se realizarán en dos fases sucesivas e independientes: la primera, entre la avenida de Miraflores y la confluencia con la calle Palma del Río; y la segunda, entre dicha confluencia y la avenida de la Cruz Roja. Asimismo, se verán afectadas las calles Francisco Meneses, Francisco Moraga, General Marva, Amante Laffón, Maestre Angulo, Palma del Río, José María Izquierdo y Llerena.

En cuanto al tráfico rodado, todas las afecciones se coordinarán con el área de Movilidad con el fin de reducir al máximo las molestias a los vecinos y vecinas. Para el tráfico peatonal, que quedará afectado parcialmente, se vallará la zona y se instalarán pasarelas de acceso a las entradas de las viviendas y comercios.

Estos trabajos se unen a numerosas obras realizadas en el Distrito Macarena, la más reciente iniciada hace unos día en la avenida de Llanes donde, tras 18 años, el Gobierno local recuperará una veintena de plazas de aparcamiento; o la de la calle Artesanos Peluqueros que, con una inversión de 461.000 euros, será reurbanizada para mejorar los accesos peatonales en partes de la calle que antes no existían y la renovación de la calzada, las canalizaciones y el alumbrado público, dando respuesta a una demanda vecinal histórica.

A esto se le suma el reasfaltado de la avenida de Pino Montano en su tramo del Distrito Macarena, una avenida de casi 700 metros de longitud que ya cuenta con pavimento de primera calidad tras cinco días de trabajo y una inversión de más de 140.000 euros que han sacado del abandono este espacio tras décadas sin intervenciones.

OBRAS DE ASFALTADO

En el apartado del asfaltado, son numerosas las calles y avenidas de Sevilla que ya cuentan con un pavimento de primera calidad, donde destacan calles y avenidas como San Juan de la Salle, Alcalde Manuel del Valle, La Barzola, Jara, Romero Petunia, Parque Miraflores o Escultor Francisco Buiza, entre otras.

Todas estas actuaciones desarrolladas en el último año corresponden al mismo entorno de este distrito y suman una inversión de alrededor de un millón de euros. Del mismo modo, destacan entre otras obras realizadas en el distrito Macarena como la reurbanización de la calle Doctor Antonio Herrera Carmona en La Carrasca, la reurbanización de la plaza Blanca Paloma, el asfaltado de Camino de Cantalobos, en la barriada de Los Príncipes; la mejora del acerado de Madreselva, la reurbanización de la calle Fedra; las obras en Estanislao del Campo López en la Carrasca; Gáspar de Alvear en la barriada El Torrejón; Bermúdez Plata y Martínez Sierra en el Polígono Norte.

Estas intervenciones se unen a otras calles y avenidas de la Macarena, como Fernández de Guadalupe, José María Izquierdo, Algámitas, Palma del Río, Fray Isidoro de Sevilla, León XIII, Otoño (ahora Amigos de la Cruz); los carriles bus de Sor Francisca Dorotea, Doctor Leal Castaño y Ronda Pio XII y Crisantemo y Conde Halcón, en la plaza de Pío XII; Plaza José Espiau, Fausto y Venta de los Gatos; entre otras.