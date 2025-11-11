El Ayuntamiento de Sevilla renueva diez ascensores en San Jerónimo dentro su plan para acabar con los "pisos cárcel"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la inauguración de varios ascensores en San Jerónimo. - AYUNTAMIENTO SEVILLA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este martes la comunidad de vecinos del barrio de San Jerónimo donde se han renovado diez ascensores. La actuación cuenta con un presupuesto de 179.080 euros dentro de los trabajos del Ayuntamiento para "acabar con los pisos cárcel".

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, se trata de ascensores de la promoción de Emvisesa en la calle Andén donde ahora se sustituyen los 4 ascensores en peor estado de los 10 que prestan servicio en el edificio de esta calle. Se prevé la sustitución de los 6 ascensores restantes a lo largo de 2026.

Por su parte, Sanz ha destacado que con los trabajo se atiende "una demanda vecinal que ningún gobierno anterior ha sido capaz de solucionar" beneficiando a 183 familias, "muchas de ellas personas mayores y con movilidad reducida".

En esta línea, ha señalado que el Gobierno Municipal ha renovado "al menos" 50 ascensores en los últimos dos años, con una inversión aproximada de 4,5 millones de euros. "Frente a los 8 ascensores del PSOE en ocho años; uno por año", ha subrayado el alcalde.

Asimismo, Sanz ha indicado que "por primera vez" el Ayuntamiento ha sacado una convocatoria de ayudas de 10 millones de euros para la construcción de, al menos, 77 ascensores en este mandato. "Quiero que estos vecinos, al igual que los de otras promociones de Emvisesa vivan en unas condiciones dignas y sus viviendas sean accesibles, y a ello nos estamos dedicando", ha reseñado.

Estos nuevos ascensores de la calle Andén incorporan tecnología de monitorización remota, clasificación energética A y sistemas de seguridad avanzados. Son un ejemplo del esfuerzo de Emvisesa por modernizar su parque residencial y reducir el consumo energético.