El Ayuntamiento de Sevilla renueva de forma integral el Jardín de Capuchinos con una inversión de más de 150.000 euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita el Jardín de Capuchinos. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha realizado una actuación integral en el Jardín de Capuchinos, ubicado en el Distrito Macarena.

Esta intervención, que forma parte del plan de mejora de zonas verdes no conservadas por medios propios municipales, ha contado con una inversión superior a los 150.000 euros, según ha indicado el Consistorio en una nota.

La obra ha incluido la sustitución de mobiliario urbano obsoleto, con la instalación de nuevas papeleras y la próxima colocación de bancos fabricados en polímero reciclado. Además, se han demolido los bordillos y pavimentos deteriorados, se ha realizado el perfilado y compactación de más de 870 metros cuadrados de terreno y la instalación de pavimento continuo de hormigón impreso en caminos y zonas de juegos infantiles.

Asimismo, el Ayuntamiento ha asegurado que se ha acometido la reparación del muro perimetral y se ha renovado la pintura del mismo, la sustitución de puertas y tramos del vallado en mal estado, así como el pulido de 773 metros cuadrados de pavimento de mármol y la reposición de losas.

En una visita a las obras de esta zona verde, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que con esta actuación "se responde a un compromiso electoral adquirido con los vecinos de este entorno, recuperando un espacio histórico que llevaba demasiado tiempo en mal estado y que ahora volverá a ser un lugar de encuentro y disfrute para las familias".

Los trabajos ha incluido mejoras en la iluminación del jardín, reforzando la seguridad y el uso del espacio en horario vespertino y nocturno. Asimismo, se ha llevado a cabo el retranqueo del vallado perimetral, una medida orientada a favorecer una mejor convivencia vecinal, ampliar la permeabilidad visual del espacio y mejorar su integración con el entorno urbano.

En la zona de juegos infantiles, los trabajos han permitido ampliar el espacio disponible, incorporar nuevos elementos de juego y renovar los existentes mediante la reutilización de equipamientos en buen estado, apostando por un modelo sostenible y funcional. Esta área infantil se ha completado con la instalación de un nuevo pavimento de seguridad.

Del mismo modo, los trabajos incluyen la resiembra de toda la pradera, la creación de parterres para flores de temporada y el incremento de arbustos en la próxima campaña de plantaciones.

El Ayuntamiento ha remarcado que la intervención supone una renovación integral de este jardín del Distrito Macarena, con el objetivo de mejorar su accesibilidad, seguridad y estética para el uso cotidiano del vecindario.