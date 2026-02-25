El Ayuntamiento de Sevilla respalda el convenio entre Cajalmendralejo y Focus Loyola para el Centro Diego Velázquez

Foto de familia tras el acto celebrado en el Ayuntamiento como respaldo al convenio entre Cajalmendralejo y Focus Loyola para el Centro Diego Velázquez. - AYTO.DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este miércoles la firma del convenio de colaboración entre la Fundación Cajalmendralejo y la Fundación Focus Loyola, un acuerdo estratégico destinado a impulsar la cultura y la acción social en la ciudad y a respaldar la nueva etapa de la histórica fundación sevillana en la iglesia del antiguo Colegio de San Hermenegildo.

El acto, celebrado en la Casa Consistorial, ha contado con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha mostrado su respaldo institucional a esta alianza. El convenio ha sido suscrito por el presidente de la Fundación Cajalmendralejo, Fernando Palacios González, y la directora general de la Fundación Fondo de Cultura de Sevilla (Focus Loyola), Anabel Morillo León, como informa el Consistorio en una nota de prensa.

Con la firma de este acuerdo, la Fundación Cajalmendralejo se convierte en Entidad Protectora de la Fundación Focus Loyola en la nueva etapa que iniciará en la iglesia de San Hermenegildo, prestando su apoyo a las actividades de interés general que la fundación desarrollará en cumplimiento de sus fines fundacionales y, de manera especial, en el proceso de traslado y adecuación a este enclave patrimonial.

La iglesia del antiguo Colegio de San Hermenegildo, fundado por la Compañía de Jesús en 1580, es un inmueble de titularidad municipal declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1959. Ubicada en la Plaza de la Concordia, entre las plazas del Duque y de la Gavidia, constituye el único vestigio que se conserva del antiguo colegio, demolido en 1957.

En este sentido, el alcalde de Sevilla ha subrayado la relevancia de esta colaboración público-privada para el futuro cultural de la ciudad. "Este convenio supone un paso decisivo para consolidar un proyecto cultural de excelencia en un espacio patrimonial de enorme valor histórico. Desde el Ayuntamiento respaldamos firmemente esta alianza porque refuerza nuestro compromiso con la protección, conservación y activación del patrimonio municipal", ha afirmado Sanz.

Asimismo, el regidor ha destacado que el acuerdo permitirá avanzar en el "Proyecto Cultural de adecuación de San Hermenegildo como Centro de Investigación Diego Velázquez de la Fundación Focus Loyola", concebido como un espacio para la investigación, la divulgación y la reflexión en torno a los antecedentes y consecuentes de la obra del pintor sevillano.

"Queremos que San Hermenegildo se convierta en un referente internacional en el estudio de Diego Velázquez y en un foco de conocimiento que proyecte el talento y la historia artística de Sevilla al mundo. Este proyecto combina rigor académico, vocación divulgativa y recuperación patrimonial, tres ejes fundamentales de nuestra política cultural", ha añadido el alcalde.

La iniciativa se enmarca en la concesión demanial del inmueble BIC otorgada el pasado verano por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) a la Fundación sevillana, cuyo origen y finalidad responden precisamente al desarrollo de este ambicioso proyecto cultural.

Con este convenio, el Ayuntamiento de Sevilla reafirma su apuesta por la colaboración entre instituciones para fortalecer el ecosistema cultural de la ciudad, dinamizar su patrimonio histórico y consolidar a Sevilla como capital cultural de referencia, concluye el comunicado.