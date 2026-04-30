Ayuntamiento de Sevilla respalda el impulso de 'Tu ciudad se llena de pianos' para acercar la música al espacio público

El Ayuntamiento respalda el impulso de 'Tu ciudad se llena de pianos' para acercar la música al espacio público.
El Ayuntamiento respalda el impulso de 'Tu ciudad se llena de pianos' para acercar la música al espacio público. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 30 abril 2026 15:18
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SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales y Promoción de la Salud, Blanca Gastalver, ha asistido este jueves en la Plaza del Salvador a la puesta en marcha de 'Tu ciudad se llena de pianos', una iniciativa de la Fundación Occident y el Concurso Internacional Maria Canals, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, que vuelve a la ciudad once años después.

Durante la jornada, se han instalado ocho pianos de cola en diferentes plazas y espacios emblemáticos para que músicos profesionales, estudiantes, aficionados, niños y cualquier persona que lo desee pueda tocar o disfrutar de la música en la calle, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Gastalver ha destacado que propuestas como esta "reflejan una cultura abierta, accesible y participativa, en la que el espacio público se convierte en punto de encuentro para la ciudadanía". Asimismo, ha subrayado que la música "conecta generaciones, despierta vocaciones y enriquece la vida diaria de los barrios", al tiempo que ha señalado que esta actividad contribuye a fomentar "la convivencia, la creatividad y el bienestar emocional, especialmente entre los más jóvenes".

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