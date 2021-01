El Ayuntamiento de Sevilla respalda al sector de la publicidad en el lanzamiento de su campaña conmemorativa

SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla (AEPS) ha presentado este viernes en el Ayuntamiento de Sevilla la campaña publicitaria y de comunicación que ha lanzado con motivo del día de San Pablo Converso, patrón de la publicidad, y que se celebra el día 25 de enero.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, han asistido a la presentación, mostrando, así, su respaldo a la asociación por esta iniciativa. Al acto también han asistido el presidente de la AEPS, Salvador Toscano, y los directores creativos de la agencia sevillana Rumba, Inmaculada Nieto y Alberto Donaire, empresa encargada en esta

ocasión de crear esta campaña del Día de la Publicidad.

Durante la presentación, Muñoz ha valorado de forma muy positiva que a pesar de que el sector publicitario es uno de los que más se ha resentido desde el punto de vista económico como consecuencia de la crisis sanitaria, la asociación ponga en marcha una campaña como esta que, "además de visibilizar a esta industria, sea capaz de sacarnos una sonrisa en los tiempos que corren".

La agencia, en la línea creativa que ha desarrollado en esta campaña, ha apostado por poner en primer plano a toda la industria publicitaria sevillana de forma directa: agencias de publicidad, agencias de medios, empresas de publicidad exterior, agencias de marketing digital, agencias creativas, y sumando en esta acción a un

pilar imprescindible como son los medios de comunicación donde insertan sus campañas.

"Detrás de cada anuncio hay una industria detrás que se preocupa por los profesionales. COn 'Felicítala' queremos que los ciudadanos feliciten a las cuñas de radio, marquesinas y demás soportes, porque aunque no te interese, no lo sepas o no lo celebres, es el día de la publicidad", ha destacado Donaire.

Bajo el concepto '25 de enero, el día de la publicidad y el de todos los que trabajamos por ella', la campaña invita a felicitar a los distintos formatos publicitarios tanto convencionales como digitales, como representantes de los profesionales que hay detrás de ellos. Los directores creativos de la agencia han afirmado que la campaña "pretende establecer un diálogo con la sociedad en general. Un diálogo en un lenguaje no profesional, con el fin de hacer visible y entendible para todos los públicos que tras cada anuncio que vemos, hay una industria capaz y generadora deempleo y riqueza".

La AEPS es una asociación empresarial de Sevilla con más de 40 años de historia. Sin ánimo de lucro, representa y defiende los intereses de sus asociados y todas las empresas del sector. A pesar de las circunstancias, la AEPS ha continuado impulsando el sector ante la necesidad de la recuperación económica en un año difícil para el mundo de la comunicación, detalla el comunicado del Ayuntamiento.