El Ayuntamiento de Sevilla suma casi millón y medio invertidos en reasfaltados en el distrito Bellavista-La Palmera

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente avanza en su plan de recuperación del asfalto de la ciudad y suma ya casi 1,5 millones invertidos en esta materia en el Distrito Bellavista-La Palmera.

Tal y como ha detallado el Consistorio local en una nota, el alcalde, José Luis Sanz, ha supervisado el estado final de estas obras realizadas en las calles Goleta, en la barriada de Elcano, y Guadamanil, en Pedro Salvador; que se unen a la última actuación en Sor Gregoria de Santa Teresa, en el Distrito Portuario. Esta intervención "ha permitido recuperar una calle totalmente degradada" durante el paso de los años, "sin intervenciones en décadas", y que ya cuenta con un asfalto "de primera calidad" en sus 3.200 metros cuadrados "que son paso clave" del tráfico entre la avenida de la Palmera, Cardenal Ilundain y Reina Mercedes, ha destacado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.

Por su parte, ha subrayado sobre estas actuaciones que "se ha intervenido en la totalidad de la calle que, como muchas otras en el resto de la ciudad, se encontraba en muy mal estado tras años de abandono".

El delegado ha resaltado que este equipo de Gobierno "sigue comprometido en mejorar los viarios de Sevilla para solucionar el deterioro del pavimento y dotar las calles y avenidas de la ciudad de un asfalto de primera calidad para hacerlos más seguros para el tráfico rodado".

De esta manera, y tal y como ha señalado la Administración local, se deja constancia de la hoja de ruta que está llevando a cabo el actual equipo de Gobierno con respecto a la mejora del asfalto de la ciudad. Desde mayo de 2023, con la llegada de José Luis Sanz a la alcaldía, el Consistorio ha acometido casi 200 actuaciones de reasfaltado en los distintos barrios de la ciudad.

"Sevilla está en marcha y los datos hablan por sí solos", ha precisado De la Rosa, al tiempo que ha concretado que son "casi 150 kilómetros de calles y avenidas reasfaltadas en toda la ciudad en poco más de dos años".

Por otro lado, estos trabajos se unen otros ya realizados anteriormente como en el Paseo de las Delicias y la Avenida de la Palmera, en el tramo comprendido entre la Glorieta de los Marineros y hasta la calle Páez de Rivera, una actuación en la que el Consistorio invirtió más de 727.000 euros.

En este sentido, De la Rosa ha apostillado que "estos trabajos se suman a la avalancha de obras que hemos acometido, estamos acometiendo y realizaremos en todo el distrito Bellavista-La Palmera. Entre ellas destacan vías como Ifni, Jamaica, Tenerife o Padre García Tejero; así como Dulce Chacón, avenida de Reino Unido, Nuestra Señora del Pilar, la avenida de Francia, Nuestra Señora del Pilar, Júcar, Manuel Gonzalo Mateu, Enamorados y Laguna de Bellavista o en la avenida de Jerez".

Al margen de estos asfaltados, el pasado 9 de diciembre comenzaron las obras de Emasesa en la calle Guadalbullón con una presupuesto de unos 787.000 euros y que tendrán una duración estimada de seis meses. Durante el desarrollo de los trabajos no se interrumpirá el servicio de abastecimiento.

Tal y como ha indicado el Ayuntamiento, el objetivo de estos trabajos es incrementar la capacidad hidráulica de dicha red y evitar los desbordamientos durante los episodios de fuertes lluvias. Los trabajos en Guadalbullón se llevarán a cabo en dos fases para reducir las molestias a los vecinos de la zona que ya han sido informados de las mismas.

Los trabajos en Guadalbullón se unen a la "importante obra" que en estos momentos se está realizando en la calle Júcar --con una inversión de 1,7 millones de euros-- y que supera su ecuador, una actuación que se está llevando a cabo en dos fases.

La primera, desde la calle Uruguay hasta la calle Nicaragua; y la segunda, que comprende desde la calle Nicaragua hasta la calle Lima. Emasesa ya ha invertido más de cinco millones de euros en esta zona para la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento existentes también en las calles Jamaica y Tenerife, así como el saneamiento en la calle Lima, desde la intersección con calle Tenerife hasta calle Ifni.