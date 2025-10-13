El Ayuntamieto de Sevilla concluye el carril bici de San Jerónimo con una inversión de más de medio millón de euros

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha finalizado las obras de construcción de los 1,6 kilómetros de carril bici que conectan la avenida de San Jerónimo y la Avenida de la Biología, unos trabajos que han contado con una inversión de 559.891 euros.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha comprobado el resultado de las obras que permitirán conectar San Jerónimo, desde la avenida de la Biología, con la avenida de Finlandia, en Los Bermejales, y ha destacado que "seguimos trabajando para que Sevilla se mantenga entra las tres capitales españolas con más kilómetros de vías ciclistas", señala el Consistorio en una nota de prensa.

"En estos cuatro años vamos a invertir más de 14 millones de euros para que la ciudad cuente con casi 18 kilómetros nuevos de carril bici, situándose sólo por detrás de Barcelona y Zaragoza en cuanto a número de kilómetros", ha añadido el regidor.

Esta nueva vía ciclista en la avenida de San Jerónimo, forma parte de un paquete de nuevos proyectos de carriles bici de carácter metropolitano, por los que ha apostado el Ayuntamiento para avanzar en la conexión con los municipios de La Rinconada, Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra. Se trata de un plan conjunto de estos cuatro municipios para la creación de una Zona de Bajas Emisiones que cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation.

En concreto, esta iniciativa de las cuatro ciudades ha recibido 20 millones de euros procedentes de Europa para la ejecución en total de 16 proyectos de nuevos carriles bici, de los cuales a Sevilla corresponden 9, unos recorridos ciclistas que se construirán en los distritos de Bellavista-La Palmera, Norte, Macarena, Este, Cerro-Amate y Sur.

OTROS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN

Con una inversión de 4,6 millones, como continuación al tramo ya finalizado en San Jerónimo, avanzan también a buen ritmo las obras del nuevo tramo de carril bici de acceso norte a Sevilla desde La Rinconada, una vía ciclista de 2,5 kilómetros que cuenta con un presupuesto de más de 3 millones de euros y que hará posible el desplazamiento en bicicleta desde La Rinconada.

Otro de los nuevos carriles bici que se está ejecutando actualmente es el situado entre la Ronda del Palacio de Congresos y hasta Valdezorras (Carretera A-8008) y que cuenta con una longitud de 1,1 kilómetros. Las obras en este caso tienen un presupuesto de 513.252 euros. Además, la pasada semana también se iniciaron los trabajos de reacondicionamiento del tramo entre la avenida de la Paz y la Universidad Pablo de Olavide, una vía de unos 2,5 kilómetros en la que se van a invertir 682.196 euros.

A estos se la suma el carril bici en la avenida de los Descubrimientos y Francisco de Montesino, en la zona de la Cartuja. Esta actuación cuenta con una inversión de 419.324 euros y tendrá 690 metros; un total de 2.750 m2 de superficie de actuación entre carril bici y acerado. Esta actuación viene a dar solución a la interrupción que actualmente existe en la vía ciclista que discurre por la avenida Camino de los Descubrimientos a su llegada a la parcela del Pabellón de la Navegación.

Por otro lado, han sido adjudicadas las obras de la vía ciclista en la Avenida de Jerez-Avenida de Bellavista, en el tramo comprendido entre el Cuartel de Alfonso XIII y la carretera de Isla Menor. Se trata de un tramo de 3 kilómetros de longitud y que contará con una inversión de 942.926,66 euros y que viene a sumarse a los ya finalizado o en marcha en esta misma avenida.

TRAMOS FINALIZADOS Y PROYECTOS A CORTO PLAZO

El pasado mes de junio finalizó la construcción del tramo comprendido entre la calle Iguazú y la Avenida de Finlandia, también en la avenida de Jerez: una vía ciclista de 1,7 kilómetros que continuará a lo largo de 3,690 km más hasta conectar la capital con el municipio vecino de Dos Hermanas.

Además de este tramo ya finalizado en la avenida de Jerez, que ha contado con un presupuesto de casi 600.000 euros, se está construyendo ya la continuación de éste en la avenida de Finlandia, entre el Hospital FREMAP y el cruce con la SE-30, un tramo de 690 metros de longitud cuyo presupuesto asciende a más de 1,1 millones de euros. Su plazo estimado de ejecución es de nueve meses, por lo que la actuación podría estar finalizada para inicios del próximo año.

El tercer tramo en la avenida de Bellavista, entre el Cuartel de Alfonso XIII y la Carretera de Isla Menor, está previsto empiece su construcción en los próximos meses, antes de que finalice el año.