La Banda de Alcalá (Sevilla) y el Ayuntamiento acuerdan un nuevo convenio de colaboración con 65.000 euros de ayuda

La alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez; el presidente de la Banda de Alcalá, Manuel Alejandro Leal; el delegado de Cultura, Christopher Rivas y el vicepresidente de la banda, Fernando Saavedra durante la firma del nuevo convenio. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila (la Banda de Alcalá), han firmado un nuevo convenio de colaboración que aumenta la aportación económica que realiza hasta los 65.000 euros.

Según ha recogido el Consistorio en una nota, la alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez y el presidente de la banda, Manuel Alejandro Leal, acompañados por el delegado de Cultura, Christopher Rivas y el vicepresidente de la Asociación, Fernando Saavedra han sido los encargados de rubricar el nuevo acuerdo.

Ambas entidades han mantenido una "larga trayectoria" de colaboración. Y, según ha afirmado la alcaldesa, el aumento de la aportación económica a 65.000 euros, "ayudará a que la Banda mantenga sus actividades y en particular su Escuela de Música" en la que recibe formación población joven. Según Jiménez, el convenio muestra el compromiso con la divulgación cultural, la educación que se lleva a cabo en la Escuela y actuaciones "destacadas" de la banda en el municipio.

Por su parte, Rivas ha destacado "el trabajo tan importante e intensivo que desarrolla esta institución musical tanto a nivel educativo, lúdico como musical" en las vertientes que tienen a través de la Banda, la Orquesta, la Escuela y la Coral Polifónica, así como la "creatividad de sus integrantes" en su desempeño con los alumnos de la escuela y la repercusión social de esta en toda la ciudadanía.

En contexto, la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones, con el número 129, desde el 3 de abril de 1996. Tiene su origen en la Banda de Música de Alcalá de Guadaíra (1864). Entre sus fines está el fomento de la educación musical y artística.

Actualmente, esta asociación cuenta con la Banda de Música de Alcalá de Guadaíra, la Banda Académica Nuestra Señora del Águila, la Orquesta de Cámara Ciudad de Alcalá, la Escuela de Música Manuel Navarrete León y las distintas formaciones de Coro y Ensembles.

Según el Ayuntamiento, el doble objetivo de este convenio es "apoyar el fomento de la cultura musical en la ciudad" y cooperar en el mantenimiento material y los fines que marcan el trabajo diario que se desarrolla por de la entidad. Además, se compromete a cooperar con el mantenimiento de la sede para que la entidad pueda hacer frente a los gastos de suministros, materiales fungibles, mobiliario, limpieza y mantenimiento, así como a cuestiones relacionadas con el desarrollo y gestión de la misma, como el profesorado, sastrería, instrumentos, transporte, o medios audiovisuales.

Por su parte, la Asociación se compromete a seguir desarrollando actividades formativas y divulgativas de la cultura musical, "desde la divulgación de las tradiciones locales en materia de música" entre alumnos y población en general, a promocionar todos los factores que contribuyan a conocer y disfrutar de la misma.

Igualmente, se impulsarán las enseñanzas generales y específicas de esta materia "más allá de la práctica", y se trabajará para promover la incorporación de nuevos músicos a la banda titular, a grupos vocales o instrumentales, y para fomentar el seguimiento profesional de la música entre la juventud alcalareña.