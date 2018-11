Beltrán Pérez acusa a Espadas de "engañar" a vecinos de Delgado Roig modificando obras "a su antojo y sin consenso"

Publicado 31/10/2018 17:48:32 CET

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular y candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, junto con el concejal José Luis García, se ha reunido este miércoles con los vecinos de la calle Doctor Delgado Roig y aledañas, en el distrito San Pablo-Santa Justa, un marco en el que ha acusado al alcalde, el socialista Juan Espadas de "engañarlos" modificando obras "a su antojo y sin consenso".

Según indica el PP en un comunicado, la cita se produce a instancias de los propios vecinos, "molestos por el desarrollo de las obras que la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla SA (Emasesa) viene acometiendo desde hace meses".

"Esta obra no ha sido consensuada con los vecinos, se ha intentado cambiar en los últimos tiempos eliminando decenas de aparcamientos al modificar su configuración de batería a cordón", advierte Pérez, que deja claro que "a esto se llama engañar a los vecinos, modificando obras al antojo del alcalde y sin consenso".

Considera que no se pueden tomar decisiones "caprichosas", añadiendo que las que afectan a la "variación y enfoque de una obra hay que tomarla con los representantes de los vecinos, que son los que verdaderamente conocen los problemas y los que miran por el interés de todos y no por el interés particular".

Además, ha explicado que la obra lleva un "considerable retraso pues la semana que viene tendría que estar terminada y, por lo que se ve, eso no va a pasar ni por asomo".

"Esta obra se está empezando a convertir en un problema para los vecinos cuando tendría que ser la solución a sus problemas con una calle mejor. Las calles adyacentes se encuentran también con dificultades en el asfalto, son lesivas y agresivas para las ruedas de los coches y creemos que se le puede dar una solución con un poco de empeño y mimo por parte del gobierno del PSOE", ha afirmado.

GORRILLAS Y ARBOLADO

Asimismo, señala que el problema del desarrollo de la obra y la eliminación de aparcamientos se suma a otras preocupaciones de los vecinos, "comunes a otros distritos, como es la proliferación y aumento de la presencia de aparcacoches ilegales en sus calles". "Los vecinos nos aseguran que en numerosos casos se producen amenazas, agresiones y coacciones a muchos vecinos, obligándoles al pago", explica.

Unido a ello, agrega que en el barrio se reproducen problemas de arbolado con una "evidente falta de poda que hace que constantemente se estén cayendo ramas, poniendo en peligro a las personas que pasean por la calle".

"Para eso, precisamente, quiero ser alcalde. Quiero ser alcalde, no por decir que soy alcalde de Sevilla, es que quiero solucionar los problemas de los vecinos y convertir las calles de Sevilla en unas calles mejores y que los vecinos de nuestra ciudad vean que su alcalde y su ayuntamiento están con sus problemas, en la solución de los mismos, en intentar ofrecerle unas calles mucho mejores, más habitables y dónde la convivencia sea también una realidad", concluye.