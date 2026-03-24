Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla refleja dinamismo y "comportamiento favorable" en el último trimestre

Un trabajador en imagen de archivo. - AY MANZANARES

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla ha publicado este martes los datos referentes al último trimestre del año 2025, que, desglosados, indican que "la economía de la provincia de Sevilla ha mantenido su dinamismo en línea con el comportamiento favorable mostrado a largo del año". Destaca el aumento interanual de la ocupación, con un crecimiento del 0,63 %, y de la afiliación a la Seguridad Social, que se incrementa en un 2,22 %. A estos datos se suma la evolución favorable del paro registrado, que presenta una variación interanual negativa del -7,23 % respecto al cuarto trimestre de 2024.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el documento, elaborado por Prodetur, reúne los principales indicadores de coyuntura económica y social del territorio.

EMPLEO

En los datos de la Encuesta de Población Activa, la ocupación ha mostrado un incremento interanual del 0,63 %, siendo un total de 852.489 las personas ocupadas en la provincia en el cuarto trimestre de 2025. Este aumento, aunque moderado, consolida y mejora la cifra de empleo en Sevilla, alcanzando un dato histórico en la provincia al superar los 850.000 ocupados.

Asimismo, el crecimiento interanual se concentra en el empleo masculino, que ha crecido un 2,26 % en comparación con el mismo trimestre de 2024. Un análisis más pormenorizado revela que el empleo creado en este periodo se caracteriza también por el aumento de los asalariados (1,92 %), tanto en los indefinidos (1,75 %), generando un impacto positivo en la estabilidad del empleo, como en los temporales (2,62 %). En los sectores de actividad, el que más ha aportado al crecimiento del empleo ha sido el de construcción, con variaciones positivas interanuales (36,82 %). Asimismo, contribuyen a este aumento los producidos en agricultura (5,74 %) y en industria (0,51 %).

Por su parte, las afiliaciones a la Seguridad Social han alcanzado un promedio de 845.368 en el cuarto trimestre de 2025. De este modo, representan una variación interanual del 2,22 % en este cuarto trimestre de 2025, manteniéndose las afiliaciones por encima de la cifra de 800.000 desde finales de 2023.

Los datos del Servicio Público de Empleo confirman que el número de personas inscritas como desempleadas se ha reducido en este cuarto periodo de 2025 en un - 7,23 % interanual, situándose en un promedio de 143.980 durante el trimestre. Esta tendencia de descenso también se observa en el paro registrado según el género, presentando disminuciones del -8,16 % en el caso de los hombres y del -6,66 % en el de las mujeres.

En la misma línea, contribuyen a la mejora del mercado de trabajo los contratos realizados. Estos han aumentado en un 1,72 % en términos interanuales, al igual que han crecido en un 9,18 % con relación al trimestre anterior.

EMPRESAS

En el cuarto trimestre de 2025, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia de Sevilla han ascendido a 57.417, lo que ha supuesto un crecimiento del 1,41 % con respecto al mismo trimestre de 2024.

En cuanto al tamaño de las empresas, en el cuarto trimestre de 2025 crecen las empresas de todos los tramos de trabajadores en términos relativos con respecto a este periodo del año anterior. Destacan los aumentos producidos en las que tienen de 100 a 249 trabajadores, con un 7,13 %; en las que tienen 250 o más, con un 7,04 %; y en las de 20 a 49 trabajadores, con un aumento del 5,48 % interanual.

Por sectores de actividad al que pertenecen las empresas, destacan los incrementos en el número de empresas en términos relativos producidos en agricultura y construcción con respecto a igual trimestre del año anterior, siendo las variaciones del 5,13 % y 3,57 % respectivamente. Dentro de servicios, destacan los aumentos interanuales de los subsectores de hostelería (2,44 %), actividades financieras y de seguros (4,20 %), actividades artísticas y recreativas (4,84 %).

En lo relativo a la naturaleza jurídica de las empresas, son las sociedades de responsabilidad limitada, junto a las personas físicas, las únicas que registran un incremento con respecto al cuarto trimestre del año anterior. En las de responsabilidad limitada, el aumento es de un 2,95 % (857 empresas más). En el caso de las empresas como personas físicas el crecimiento es de un 0,11 % interanual.

TURISMO

De la misma manera que en períodos anteriores, en el cuarto trimestre del año 2025, la actividad turística sigue una evolución positiva con respecto a estos meses del año anterior. En este sentido, el número global de viajeros ha registrado un aumento del 3,55 %, y las pernoctaciones se han incrementado en un 5,61% respecto al 2024. Por otra parte, se mantiene la fortaleza de la demanda de los turistas no residentes en España que se alojan en los establecimientos turísticos de la Provincia.

Para los establecimientos hoteleros, los meses de octubre a diciembre de 2025 se muestra una tendencia positiva similar a la que el turismo provincial sevillano venía mostrando desde principios del año 2022. Los principales datos de demanda para estos establecimientos en el cuarto trimestre de 2025 muestran positivas variaciones interanuales, tanto en la demanda en el total de viajeros (0,37 %), como en el total de pernoctaciones (1,52 %).

De manera similar, en el caso de los establecimientos extrahoteleros en su conjunto, la comparación de los meses de octubre a diciembre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, tanto el número de viajeros como el número de pernoctaciones registradas aumentan un 21,06 % y un 21,81 %.

VIVIENDA

En base a los datos publicados en la Estadística de Transmisiones de Derecho de la Propiedad (ETDP) del INE, a lo largo del cuarto trimestre de 2025 en la provincia de Sevilla, se registraron un total de 7.147 contratos de compraventa de vivienda, 908 más que en el mismo trimestre de 2024. De este modo, las transmisiones de vivienda siguen experimentando valores positivos un trimestre más, siendo la tasa de variación interanual del 14,55 %, continuando con el incremento observado desde hace más de un año.

Clasificando estas operaciones según el régimen de protección de la vivienda, el crecimiento de la compraventa se recoge tanto en la vivienda libre, con un 10,09 %, como en la protegida, con un incremento del 46,01 %.

Por último, en cuanto al estado de la vivienda, a lo largo del cuarto trimestre de 2025, en la provincia de Sevilla también aumentaron las operaciones de compraventa de vivienda nueva y de segunda mano, en concreto un 30,81% para las de nueva construcción y un incremento interanual del 8,90 % para las viviendas de segunda mano.