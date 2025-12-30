Los bonos de transporte bonificados, mejor opción para ahorrar al moverse por Sevilla según un estudio de Facua

Archivo - Imagen de recurso de una tarjeta metropolitana. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha analizado las tarifas del servicio de alquiler de bicicletas Sevici, las diferentes empresas de alquiler de motos, el autobús y el metro de Sevilla y ha constatado que el uso de bonos o títulos de transporte repiten en 2025 como la mejor opción para ahorrar al moverse por la ciudad, según el último análisis de la organización de consumiodores y usuarios.

Así, las empresas incluidas en el estudio comparativo son la de alquiler de bicicletas Sevici y las compañías de alquiler de motos Acciona, Cooltra y Yego; así como los servicios de autobús de Tussam y del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Sevilla y el Metro de Sevilla. Este año no se han incluido las empresas de patinetes eléctricos debido a los problemas de licencia que tiene actualmente para poder operar en la ciudad, destaca Facua en un comunicado.

El objetivo del análisis de Facua Sevilla es ofrecer al consumidor una mayor información de forma que encauce su acto de consumo con un mayor conocimiento de las condiciones entre las distintas opciones de movilidad que tiene disponibles.

En este estudio, la asociación ha tenido en cuenta los diferentes descuentos en los abonos y títulos multiviaje de transporte público urbano e interurbano que se viene aplicando durante todo 2025. Al respecto, los bonos bonificados y los medios más antiguos repiten como los más económicos.

Facua Sevilla señala que este descuento suele buscar el fomento del uso del transporte público entre los ciudadanos, frente al empleo individual y esporádico.

Asimismo, el estudio muestra que las opciones más económicas siguen siendo, un año más, los medios de transporte públicos que llevan más años en funcionamiento en la ciudad. Así, en primer lugar, en orden de más a menos coste, está el bono anual del servicio de alquiler de bicicletas Sevici; las tarjetas multiviaje de autobús de Tussam, el Metro de Sevilla, y los títulos multiviaje del Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla.

De esta manera, el estudio muestra que haciendo dos trayectos con un total de 40 minutos al día (20 minutos la ida y 20 minutos la vuelta), si se utilizan las bicicletas de Sevici el precio es de 1,90 euros con el bono de siete días o 0,09 euros con el anual. En Tussam, esos mismos viajes salen a 2,80 euros con el billete univiaje, 0,82 euros con la tarjeta multiviaje sin transbordo y 0,92 euros si se utiliza la que permite transbordo. Este año, el servicio de transporte público urbano en autobús cuenta con la bonificación total del 40% que aplican el Gobierno y el Ayuntamiento de Sevilla.

El Metro de Sevilla mantiene precios parecidos. Para el caso de un trayecto con cero saltos --es decir, aquellos realizados por el núcleo urbano de Sevilla--, estos dos viajes tienen un precio de 2,70 euros con el título individual, mientras que con tarjeta multiviaje cuestan 0,98 euros. El autobús del Consorcio cae a la cuarta posición. El trayecto con cero saltos cuesta 3,10 euros con billete individual y 1,22 con bono de transporte.

Los precios suben en el caso de que el trayecto cuente con un salto. En el Metro ascienden a 3,20 con billete univiaje y a 1,40 con tarjeta, mientras que en el Consorcio son 3,40 euros con título individual y 1,28 con bono.

La asociación también ha analizado los precios según un trayecto de 10 kilómetros. Sin embargo, dado que estas modalidades de transporte no tiene en cuenta la distancia recorrida a la hora de calcular el coste del servicio --sólo los saltos en el caso del autobús del Consorcio y del Metro-- los precios se mantienen igual que los comentados anteriormente.

MOTOCICLETAS DE ALQUILER En el caso de las motocicletas de alquiler, el estudio de Facua Sevilla señala que las tres empresas que operan en la ciudad mantienen precios relativamente similares, si bien para el mismo trayecto de 40 minutos Cooltra tiene el menos caro (9,60 euros); le siguen Yego, con 11,30 euros y Acciona en tercera posición con 11,90 euros.

En el caso de un trayecto de 10 kilómetros, las posiciones se mantienen. Cooltra repite como la más económica, con 3,60 euros, seguida por Yego, con 4,38 y finaliza con Acciona, con 4,59 euros.

Los precios de este servicio de motocicletas de alquiler, sin embargo, se mantienen "muy alejados de lo económicas que resultan las modalidades de transporte de Sevici, autobuses o metro".