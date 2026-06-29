El británico Robbie Williams presenta este martes en Icónica Sevilla Fest su álbum 'Britpop' dentro su gira 'Long 90's'

El artista británico Robbie Williams - ICÓNICA SEVILLA FEST

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Icónica Santalucía Sevilla Fest entra a partir de este martes, 20 de junio, en uno de los momentos más esperados de su edición 2026 con la llegada de grandes estrellas internacionales que protagonizarán el cartel durante las próximas semanas. El encargado de abrir esta sucesión de conciertos será Robbie Williams, "en una de las citas más esperadas del verano musical europeo".

Su actuación dará paso a un recorrido por algunos de los nombres más influyentes de la música internacional de las últimas décadas, como Lenny Kravitz (1 de julio), Juan Luis Guerra (5 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio), entre otros, conformando uno de los carteles internacionales "más ambiciosos" de la historia del festival, tal como destacan los promotores una nota de prensa.

La programación también seguirá contando con grandes referentes nacionales, como Hombres G, que actuarán el 3 de julio; Antonio Orozco, que lo hará el 4 de julio y Carlos Jean, que será el encargado de abrir la noche del concierto de Jamiroquai, "completando una programación que vuelve a combinar leyendas de la música internacional con algunos de los artistas más destacados del panorama español".

Robbie Willams llega a Sevilla con su 'Long 90's Tour', en su única cita en Andalucía. La gira celebra el lanzamiento del nuevo álbum del artista británico, 'Britpop', que vio la luz el pasado 6 de febrero.

En sus conciertos, Robbie interpretará dos discos completos: su aclamado debut 'Life Thru A Lens', que lo catapultó al éxito global, y su nuevo trabajo, "una obra concebida como un homenaje creativo a la cultura musical de los años 90", con colaboraciones de figuras como Chris Martin (Coldplay), Gaz Coombes (Supergrass), Tony Iommi (Black Sabbath), Jesse & Joy o Gary Barlow.

Con más de 90 millones de álbumes vendidos, 18 BRIT Awards --más que ningún otro artista en la historia--, 15 discos número 1 en Reino Unido y una de las carreras más influyentes del pop contemporáneo, Robbie Williams actúa por primera vez en Sevilla "en plena efervescencia creativa".

"Su reciente éxito" con la serie documental de Netflix 'Robbie Williams', la película nominada al Óscar 'Better Man' y el himno oficial que ha compuesto para la FIFA "confirman un momento de madurez artística y enorme proyección internacional".

Robbie Williams es uno de los artistas musicales más premiados del mundo, con seis de los 100 álbumes más vendidos de la historia del Reino Unido y 90 millones de discos vendidos en todo el mundo.

La etapa británica de la gira, muy aclamada por la crítica, recibió reseñas extraordinarias, con conciertos en Londres, Mánchester, Edimburgo y Bath. Actuó ante más de 250.000 personas solo en el Reino Unido y 1,2 millones de espectadores en el total de la gira.